Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил в социальной сети X о судебном решении, которое обязывает его выдать гражданину России временный вид на жительство.

По словам министра, с момента вступления в должность он отказал значительному числу российских граждан в продлении видов на жительство. Домбрава считает, что из-за этого стал нежелательной фигурой для прокремлёвских сил.

«До сих пор я отклонил все заявления граждан России о получении вида на жительство в Латвии, за исключением одного случая. Совсем недавно я получил не подлежащее обжалованию решение окружного суда, которое обязало меня временно предоставить вид на жительство одному гражданину России», — написал министр.

Однако, по словам Домбравы, его удивило не само решение суда, а его обоснование.

«Я был удивлён не решением, а текстом судебного постановления, в котором судьи Латвийской Республики обосновывают своё решение искажённой интерпретацией истории. Они не упоминают, что Латвия была оккупирована, а вместо этого утверждают, что во времена СССР происходила внутренняя миграция в пределах одного государства», — заявил министр.

Домбрава также раскритиковал то, что, по его мнению, суд проигнорировал языковой вопрос.

«Полностью игнорируется и тот факт, что латышский язык уже давно закреплён в законах и Конституции как единственный государственный язык, однако упомянутый человек, прожив в Латвии все годы независимости, так и не счёл нужным его выучить», — написал он.

В заключение министр подверг критике как судебное решение, так и некоторых депутатов Сейма.

«Такие странные судебные решения не укрепляют Латвию. Как не укрепляют её и прокремлёвски настроенные депутаты Сейма», — заявил Домбрава.