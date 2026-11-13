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Хоккеистам нельзя, а олимпийцам можно: в Дакаре соревновались спортсмены Латвии и России – кто победил? 0 506

Политика
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В команду Латвии вошли 18 юных спортсменов и 22 взрослых членов делегации.

В команду Латвии вошли 18 юных спортсменов и 22 взрослых членов делегации.

ФОТО: пресс-фото

Сегодня, 13 ноября, в столице Сенегала Дакаре завершаются Всемирные юношеские олимпийские игры 2026 года.

Почётная миссия нести государственный флаг Латвии на церемонии доверена яхтсменам Вильямсу Прейсу и Марте Иеве Дале, сообщила bb.lv представитель Латвийского олимпийского комитета Рута Миллере-Целминя.

В активе латвийской команды — бронзовая медаль в метании копья. Ее выиграла легкоатлетка Элиза Лигере, завоевавшая третье место в метании копья с результатом 52 метра.

Совсем немного до наград не хватило юношеской сборной Латвии по баскетболу 3х3, занявшей четвёртое место. Ещё несколько латвийских спортсменов вошли в восьмёрку сильнейших и пробились в стадии плей-офф.

В итоге Латвия с еще одиннадцатью странами в общекомандном зачете разделила 86-97 места.

Первое место заняла команда Китая (18 золотых, восемь серебряных, семь бронзовых медалей), второй стала Япония (11–8–9). На третьем месте – команда России с 14 медалями: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

При этом в составе команды Латвии было 18 человек. Для сравнения: Китай представили 66 спортсменов, Японию — 45, Россию – 13.

Несмотря на участие в одном турнире со спортсменами России и Беларуси, в Латвийском олимпийском комитете сообщили, что категорически возражают против допуска атлетов из России на международные спортивные соревнования.

Как сообщал bb.lv, Латвийская хоккейная федерация запретила своим хоккеистам играть против сборной России.

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#легкая атлетика #Латвия #спорт #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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