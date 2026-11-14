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«Безопасность Латвии не предмет торга»: Браже отвергла требования России о новом порядке в Европе 0 126

Политика
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Браже
ФОТО: LETA

Латвия не согласится на сокращение присутствия сил НАТО или пересмотр своего статуса в альянсе ради договоренностей с Россией. Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что предложения Москвы обсудить новый порядок европейской безопасности лишь отвлекают внимание от войны в Украине.

Россия пытается переключить международное внимание с войны в Украине на обсуждение нового устройства европейской безопасности. Так министр иностранных дел Латвии Байба Браже оценила инициативы Москвы, прозвучавшие в ходе дипломатических контактов с европейскими представителями.

Как сообщает агентство ЛЕТА, Браже заявила, что требования России начать переговоры об «архитектуре европейской безопасности» направлены на отвлечение внимания от того, что министр назвала геноцидом в Украине.

По ее мнению, прежде чем обсуждать более широкие вопросы безопасности континента, необходимо сосредоточиться на прекращении российской войны против Украины и достижении перемирия.

Что Латвия не собирается обсуждать с Россией

Браже подчеркнула, что членство Латвии в НАТО, присутствие союзных войск и гарантии коллективной обороны не могут становиться предметом переговоров с Москвой.

«Мы не допустим ослабления безопасности Латвии, ограничения сил союзников или разделения Европы на различные зоны безопасности», — заявила министр.

Речь идет в том числе о статье 5 Североатлантического договора, предусматривающей принцип коллективной обороны. Именно на ней основаны обязательства союзников по защите друг друга в случае вооруженного нападения.

По словам Браже, ни одна страна НАТО не намерена соглашаться на изменение своего статуса в альянсе под давлением России.

Для Латвии это означает, что вопросы размещения союзных сил и участия страны в системе коллективной обороны не должны решаться в рамках договоренностей с Москвой.

Почему Браже выступает против нового порядка безопасности

Министр напомнила, что существующая европейская система безопасности опирается на принципы Устава ООН, включая уважение государственных границ, запрет применения силы и право стран на самооборону. По ее оценке, Россия стремится восстановить сферы влияния в Европе, получить контроль над соседними государствами и ослабить единство НАТО.

«Россия ведет империалистическую, колониальную войну против Украины, пытается контролировать и дестабилизировать соседние страны, восстановить сферы влияния в Европе, расколоть НАТО и ослабить единство союзников», — заявила Браже.

Она подчеркнула, что ни одно государство не вправе определять за европейские страны их внешнеполитический курс, суверенный статус или место в Североатлантическом альянсе.

Что Латвия намерена делать дальше

По словам главы МИД, Латвия продолжит укреплять собственные оборонные возможности, развивать потенциал сдерживания и добиваться расширения присутствия союзников в Балтийском регионе. Одновременно Рига намерена сохранять поддержку Украины, в том числе ее права на самооборону.

Заявление Браже прозвучало на фоне сообщений о переговорах в Абу-Даби, где российские представители обсуждали с европейскими дипломатами идеи так называемого нового порядка европейской безопасности.

Позиция латвийского МИД заключается в том, что прекращение войны в Украине должно оставаться приоритетом, а гарантии безопасности стран НАТО не могут становиться предметом уступок России.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #Байба Браже #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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