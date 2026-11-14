Когда государству необходимо сократить расходы, под удар нередко попадают услуги, на которых и без того экономят. Между тем в системе государственного управления остаются многочисленные административные функции, проверки и бюрократические процедуры, от которых можно было бы отказаться без серьезных последствий для жителей.

Такое мнение в программе TV24 «Пресс-клуб» высказала руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе. Она считает, что чиновничий аппарат научился эффективно защищать собственные функции, вместо того чтобы искать возможности для реальной экономии, сообщает LA.LV.

«Экономят там, где и так почти ничего не осталось»

По мнению Ингуны Гулбе, обсуждение сокращения государственных расходов в Латвии слишком часто начинается с требований экономить в тех сферах, где ресурсы уже ограничены. В результате вместо пересмотра административных затрат под угрозой оказываются услуги, необходимые людям в повседневной жизни.

«Каждый раз, когда нам нужно на чем-то экономить, мы пытаемся указывать пальцем: вы должны сокращать расходы, вы должны понимать, что нужно экономить. И эти сокращения происходят там, где и без того уже очень мало средств», — заявила Гулбе.

Она убеждена, что государству следует изменить сам подход к поиску экономии и прежде всего оценить, какие функции действительно необходимы, а какие лишь создают дополнительные расходы.

Ненужные проверки, измерения и бесконечные бумаги

Гулбе считает, что в государственном управлении сохраняется немало бюрократических процедур, необходимость которых вызывает сомнения. Речь идет о различных проверках, требованиях предоставлять документы и административных действиях, которые требуют денег и человеческих ресурсов, но не всегда приносят ощутимую пользу обществу.

«У нас очень много всевозможных административных дел и ненужных проверяющих, измеряющих, требующих различные ненужные бумаги. Нам еще есть где сократить расходы, не затрагивая очень болезненные вопросы», — подчеркнула она.

По мнению Гулбе, именно такие расходы должны стать одной из первых целей при пересмотре государственного бюджета. Однако на практике, считает она, разговоры о сокращении бюрократии зачастую заканчиваются заявлениями, не приводящими к существенным изменениям.

«Юристы умеют объяснить, почему что-то нельзя сделать»

Одной из главных проблем Гулбе называет сопротивление самой административной системы. По ее наблюдениям, при обсуждении возможных изменений чиновники и юристы нередко сосредотачиваются на поиске препятствий, а не решений.

«Там, где есть юристы, они всегда умеют объяснить, почему что-то нельзя сделать, вместо того чтобы искать решение, как это можно сделать», — заявила она.

Гулбе считает, что в государственном управлении сформировался сильный бюрократический аппарат, способный обосновать необходимость практически любой существующей функции.

В результате даже отказ от явно избыточных процедур становится сложной задачей: вместо обсуждения того, как упростить работу, начинаются объяснения, почему менять ничего нельзя.

«Может быть, начнем с этих расходов?»

Руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку также призвала внимательнее изучать информацию о государственных тратах, которая регулярно появляется в публичном пространстве. По ее словам, некоторые статьи расходов вызывают настолько много вопросов, что именно с них стоило бы начинать обсуждение экономии.

«У нас у всех порой голова идет кругом от различных статей расходов, не так ли? Ну так, может быть, начнем с них», — предложила Гулбе.

При этом конкретные учреждения или суммы, которые следовало бы сократить в первую очередь, в приведенных высказываниях она не назвала.

Общественный транспорт — не та сфера, на которой стоит экономить

Гулбе отдельно подчеркнула, что сокращение государственных расходов не должно ухудшать доступность жизненно важных услуг. В качестве примера она привела общественный транспорт.

Для многих жителей, особенно за пределами крупных городов, автобус или другой общественный транспорт — единственная возможность добраться до работы, школы, отвезти детей на занятия или решить повседневные вопросы.

Поэтому сокращение таких маршрутов ради экономии может создать для людей значительно больше проблем, чем принести пользы бюджету.

Главная мысль Гулбе заключается в том, что государству следует прежде всего избавляться от ненужных административных функций, а не сокращать услуги, от которых непосредственно зависит повседневная жизнь жителей.