Поняв, что Андрис Кулбергс будет создавать правительство только "из двоих", а именно из Объединенного списка и Нацобъединения, политики Нацобъединения решили... поиграть мускулами. А именно - показать премьеру и Ко, что у Нацобъединения тоже есть свои приоритеты и их не устраивает тот пакет власти, который им предложили.

По слухам, Кулбергс удовлетворил фактически условие Нацобъединения и согласился оставить Яниса Домбраву на посту министра внутренних дел. Но с одним "дополнением" - вопросы трудовой миграции из МВД передаются министерству экономики. По неофициальной информации, это Нацобъединение совершенно не устраивает. Ведь ограничение миграции - один из приоритетов Нацобъединения и лично Домбравы.

Возражает Нацобъединение и против выделенного им портфеля - министра благосостояния. Кулбергс в рамках оптимизации министерств хочет в следующем году объединить минблаг и минздрав и есть риск, что или Нацобъединение один министерский портфель потеряет, или... этой партии придется брать на себя ответственность за минздрав, чего политики Нацобъединения совершенно не хотят.

Таким образом, Объединенному списку или нужно будет отказаться от планов объединить эти два министерства, или "выдать" Нацобъединению другой министерский портфель.

Также Нацобъединению могут оставить пост министра культуры.

Так или иначе, но надежды Кулбергса не позднее субботу договориться о создании коалиции не оправдались. Впрочем, теоретически еще есть шанс все согласовать до понедельника включительно с тем, чтобы во вторник, за день до госпраздника, все-таки утвердить в Сейме новое правительство.