Европа не должна позволять России диктовать условия будущей системы безопасности, отвлекая внимание от прекращения войны в Украине. С таким предупреждением выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, объявивший также о дополнительной помощи Киеву на 6,5 миллиона евро.

Попытки России включить пересмотр европейской системы безопасности в переговоры о мире в Украине представляют собой ловушку, считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал. По его мнению, европейским странам следует сосредоточиться на укреплении позиций Киева, а не на обсуждении требований Москвы.

Как сообщает BNS, об этом Михал заявил в пятницу на неофициальной встрече Европейского совета в Дублине, обращаясь к лидерам европейских государств.

«Путин хочет, чтобы мы обсуждали список его желаний вместо того, чтобы добиваться мира в Украине. Нам нечего обсуждать с Россией по поводу архитектуры европейской безопасности, она прекрасно работает», — заявил эстонский премьер.

По словам Михала, если Европа и должна менять существующую систему безопасности, то лишь в направлении расширения ЕС и НАТО за счет Украины и прекращения российской агрессии.

«Давайте сосредоточимся на главном — на мире в Украине — и не позволим путинским блуждающим огонькам сбить нас с пути», — подчеркнул он.

Кто представляет Европу на переговорах

Михал также затронул вопрос участия европейских стран в мирном процессе. По его словам, Европу на переговорах представляют институты ЕС и так называемая группа E5, объединяющая Францию, Германию, Италию, Польшу и Великобританию.

При этом согласование общей позиции государств Евросоюза остается задачей председателя Европейского совета Антониу Кошты и Европейской комиссии.

Таким образом, несмотря на участие отдельных крупных европейских стран в переговорах, общая позиция ЕС должна формироваться совместно.

Эстония выделит Украине еще 6,5 миллиона евро

Параллельно с дипломатическими переговорами Россия продолжает наносить удары по Украине, напомнил Михал. Он предупредил, что предстоящая зима станет для страны особенно тяжелой, поэтому европейская помощь остается необходимой.

«Пока в разных столицах ведутся активные разговоры о мире, Россия продолжает атаковать Украину. Украину ждет очень тяжелая зима», — сказал премьер-министр.

Эстония решила выделить Украине дополнительные 6,5 миллиона евро. Из этой суммы 4,5 миллиона евро предусмотрены для отправки локомотивов, а еще 2 миллиона направят на программу послевоенного восстановления SPUR 2.0.

Таким образом, поддержка Киева включает не только вопросы обороны, но и помощь в обеспечении работы инфраструктуры.

Европа не хочет зависеть от иностранного искусственного интеллекта

Еще одной темой встречи европейских лидеров стало развитие искусственного интеллекта и конкуренция с США и Китаем. В обсуждении участвовали руководитель французской компании Mistral Артур Менш и исследователь искусственного интеллекта профессор Джеффри Хинтон.

Михал предупредил, что Евросоюз рискует оказаться в зависимости от зарубежных технологий, если не будет развивать собственные разработки.

«Мы не должны заменять зависимость от импортного ископаемого топлива зависимостью от иностранного искусственного разума», — заявил он.

По словам эстонского премьера, Европа располагает двумя важными преимуществами — единым рынком и большими объемами данных. Однако для их использования необходимо облегчить инвестиции в технологические компании и предоставить им доступ к вычислительным мощностям.

Среди перспективных направлений Михал выделил робототехнику, беспилотный транспорт и применение ИИ в здравоохранении. Отдельное внимание он призвал уделить безопасности новых технологий, включая независимое тестирование наиболее мощных моделей искусственного интеллекта.

«Мы уже сейчас должны думать о том, как независимо тестировать самые мощные модели и обеспечивать, чтобы они оставались под контролем человека», — отметил премьер.

В итоге на встрече в Дублине обсуждались два стратегических вопроса для Европы: сохранение самостоятельности в сфере безопасности и снижение технологической зависимости от других мировых держав.