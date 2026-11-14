В Латвии в выходные продолжатся переговоры о формировании нового правительства. «Объединенный список» намерен завершить подготовку проекта правительственной декларации и передать его потенциальным партнерам. Наиболее вероятным союзником политической силы остается Национальное объединение, однако окончательное решение о составе коалиции пока не принято.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, «Объединенный список» (ОС) планирует продвинуться в переговорах о создании нового правительства Латвии. Политическая сила готовит проект правительственной декларации, который должен стать основой для дальнейшего обсуждения с потенциальными партнерами по коалиции.

Как сообщил агентству LETA сопредседатель ОС Эдгар Таварс, документ сейчас уточняется. После обсуждения во фракции партии в Сейме его передадут другим политическим силам, которые смогут предложить дополнения и изменения.

Таварс признал, что пока неизвестно, приведут ли переговоры выходного дня к конкретным решениям. Тем не менее он рассчитывает, что в ближайшие дни появится больше ясности как по содержанию декларации, так и по другим вопросам формирования правительства.

Не определен пока и список кандидатов на министерские должности от ОС. По словам Таварса, соответствующие решения могут быть приняты в выходные, однако имена претендентов пока не раскрываются.

ОС и Национальное объединение сближают позиции

Одним из главных направлений переговоров остается сотрудничество «Объединенного списка» с Национальным объединением (НО). Руководитель фракции ОС в Сейме Марис Кучинскис после пятничной встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем заявил, что две политические силы близки к достижению договоренности по ряду вопросов.

По словам Кучинскиса, на встрече с главой государства обсуждались организация работы парламента, сотрудничество партий в Сейме и дальнейшая судьба законопроектов. В частности, будущим партнерам предстоит согласовать позиции по Закону о портах и определить, какие из ранее внесенных законодательных инициатив они намерены продолжить продвигать.

Кучинскис подчеркнул, что президент не давал рекомендаций относительно кандидатов на министерские посты. При этом Ринкевич, по его словам, указал на необходимость создать прочную основу для работы будущего правительства и проведения реформ.

Коалиция может получить 51 голос

Согласно рассматриваемой модели, «Объединенный список» и Национальное объединение вместе располагали бы 51 депутатским голосом в Сейме. Такое большинство позволило бы сформировать правительство, однако его устойчивость зависела бы от способности партнеров сохранять согласие при голосованиях.

Ранее поддержку подобной модели обещал лидер партии «Латвия на первом месте» (ЛПМ) Айнар Шлесерс. Однако в пятницу он предупредил, что назначение отдельных политиков на министерские должности может осложнить поддержку будущей коалиции со стороны ЛПМ.

Таким образом, даже при достижении соглашения между ОС и НО остаются вопросы о составе кабинета министров и парламентском сотрудничестве.

«Прогрессивные» считают выбор Кулбергса уже сделанным

В оппозиционной партии «Прогрессивные» полагают, что кандидат ОС на пост премьер-министра Андрис Кулбергс фактически уже определился с будущими партнерами.

Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев заявил агентству LETA, что, по его мнению, Кулбергс намерен создать коалицию с Национальным объединением, рассчитывая также на поддержку ЛПМ в парламенте. Шуваев отметил, что после встречи с представителями ОС в начале недели у «Прогрессивных» больше не было ни официальных, ни неформальных контактов по вопросу формирования правительства. Он призвал «Объединенный список» открыто сообщить обществу, какую модель коалиции партия намерена реализовать.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что наиболее активные переговоры сейчас ведутся между ОС и НО, тогда как «Новое Единство» и «Прогрессивные» не были приглашены на следующий раунд консультаций.

Когда станет известен состав правительства?

Председатель Сейма Эдвард Смилтенс ранее допускал, что ясность относительно будущей коалиции может появиться уже в субботу, 14 ноября. Однако кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс подчеркнул, что до официального объявления о модели правительства политическим силам необходимо согласовать условия сотрудничества и подготовить соответствующие документы.

Поэтому предстоящие выходные могут стать важным этапом переговоров, но окончательное соглашение пока не гарантировано.