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Кто возглавит антикоррупционное бюро Латвии? Комиссия сделала выбор, но последнее слово за Сеймом 1 373

Политика
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: KNAB

Новым руководителем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) может стать нынешний заместитель начальника Янис Розе, много лет работающий в структуре ведомства. Конкурсная комиссия рекомендовала его кандидатуру, однако окончательное решение предстоит принять правительству и Сейму.

Конкурс на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией завершился выбором кандидата. Комиссия решила рекомендовать на этот пост Яниса Розе, который сейчас занимает должность заместителя начальника ведомства по оперативной деятельности. Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную канцелярию, кандидатуру Розе направят премьер-министру Андрису Кулбергсу для дальнейшего рассмотрения правительством.

При этом Розе пока не назначен руководителем БПБК. Сначала его кандидатуру должен поддержать Кабинет министров, после чего окончательное решение примет Сейм. Начальник антикоррупционного бюро назначается на пять лет.

Кто такой Янис Розе

Розе хорошо знаком с работой антикоррупционного ведомства и ранее занимал в нем несколько руководящих должностей. В 2014 году он возглавил отдел внутренней безопасности БПБК. Эту должность ему предложил тогдашний руководитель бюро Ярослав Стрельчонок.

Летом 2016 года Розе стал заместителем начальника по вопросам борьбы с коррупцией. Впоследствии он занял должность заместителя по оперативной деятельности.

До перехода в БПБК Розе работал в Полиции безопасности, которая сегодня известна как Служба государственной безопасности.

Таким образом, комиссия остановилась на кандидатуре человека с многолетним опытом работы внутри ведомства, а не на претенденте со стороны.

Как проходил конкурс

Отбор нового руководителя состоял из двух этапов. Первоначально комиссия проверяла документы кандидатов и их соответствие обязательным требованиям. На следующем этапе оценивались профессиональная квалификация, опыт, знания и представления претендентов о дальнейшем развитии бюро.

Особое внимание должно было уделяться приоритетам работы ведомства и предложениям по совершенствованию мер борьбы с коррупцией в Латвии.

Другой претендент, Рейникс, во второй тур не прошел. По информации ЛЕТА, он работает в БПБК приблизительно с 2006 года, а ранее служил в Государственной полиции.

Оба сотрудника отказались комментировать агентству свое участие в конкурсе.

В состав комиссии входят руководители Государственной канцелярии, Генеральной прокуратуры, Бюро по защите Сатверсме и Службы государственной безопасности. К отбору также могут привлекаться представители Общественного консультативного совета с правом совещательного голоса.

Почему БПБК понадобился новый руководитель

Должность начальника бюро освободилась после неожиданного ухода Екабса Страуме, который в начале августа вышел на пенсию по выслуге лет, не дожидаясь окончания срока полномочий. Причины своего решения он публично не объяснил.

Страуме впервые возглавил БПБК в июне 2017 года, а в 2022 году был назначен на второй пятилетний срок. После его ухода обязанности начальника временно исполняет заместитель руководителя Инета Цируле. В конкурсе на постоянную должность она не участвовала.

Теперь назначение нового руководителя зависит от решений правительства и парламента. До завершения этой процедуры БПБК продолжит работать под временным руководством.

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#Сейм #Латвия #конкурс #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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