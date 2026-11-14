Одним из кандидатов на пост министра иностранных дел в новом правительстве Латвии может стать посол страны в Узбекистане Гиртс Яунземс, который учился в одном классе с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом. Об этом Новостям ТВ3 стало известно из неофициальных источников. Между тем переговоры «Объединенного списка» и Национального объединения о формировании правительства пока не принесли результата — стороны не могут договориться о распределении министерских портфелей.

Одноклассник Кулбергса — кандидат в главы МИД

Пока политические партии обсуждают состав будущего Кабинета министров, стали известны первые возможные кандидатуры на ключевые должности.

По неофициальной информации Новостей ТВ3, пост министра иностранных дел может занять кадровый дипломат Гиртс Яунземс, который в настоящее время является послом Латвии в Узбекистане.

Примечательная деталь его биографии — Яунземс и кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс были одноклассниками.

Гиртс Яунземс. Фото: LETA.

При этом официально кандидатура Яунземса пока не объявлена. Неизвестно также, достигнута ли договоренность о его возможном назначении.

Переговоры о новом правительстве затянулись

В эти выходные «Объединенный список» и Национальное объединение продолжают неформальные консультации о формировании правительства. Однако, по информации Новостей ТВ3, переговоры проходят непросто. Сторонам пока не удалось прийти к окончательному соглашению.

Как сообщается, Андрис Кулбергс даже перенес на понедельник встречу с депутатами Сейма от «Объединенного списка», на которой планировалось проинформировать их о составе нового правительства. Главным препятствием, по неофициальной информации, остается распределение министерских портфелей между будущими партнерами по коалиции.

На какие министерства претендует Национальное объединение?

Национальное объединение рассчитывает получить в новом правительстве статус равноправного партнера. В частности, партия хочет возглавить одно из министерств, отвечающих за народное хозяйство. Кроме того, политическая сила настаивает на том, чтобы пост министра внутренних дел сохранил Янис Домбрава.

Имена других возможных кандидатов на министерские должности пока не раскрываются.

Таким образом, несмотря на продолжающиеся консультации, окончательный состав правительства остается неизвестным. Ожидается, что дополнительная информация о результатах переговоров может появиться в понедельник.