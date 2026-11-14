Как известно, вчера вечером МИД Латвии внес проект правил Кабинета Министров, которые предусматривают введение запрета на транзит российского и белорусского зерна. Документ подписала Байба Браже ("Новое Единство"), которая фактически через два-три дня перестанет быть министром иностранных дел и будет работать рядовым депутатом - в оппозиции.

Вот как на эту инициативу пока еще министра отреагировал известный политолог Филипп Раевский:

"После меня хоть потоп. Откровенная политическая безответственность, и такой человек хочет вернуться на дипломатическую службу и говорит о защите экономических интересов Латвии.". Политолог заметил, что латвийские налогоплательщики хотели бы узнать, сколько им придется заплатить за это решение властей, если оно, конечно, будет принято.