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«После меня хоть потоп...» Политолог о действиях главы МИД 1 287

Политика
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Байба Браже

Байба Браже

ФОТО: LETA

Филипп Раевский прокомментировал только что подготовленную "бомбу".

Как известно, вчера вечером МИД Латвии внес проект правил Кабинета Министров, которые предусматривают введение запрета на транзит российского и белорусского зерна. Документ подписала Байба Браже ("Новое Единство"), которая фактически через два-три дня перестанет быть министром иностранных дел и будет работать рядовым депутатом - в оппозиции.

Вот как на эту инициативу пока еще министра отреагировал известный политолог Филипп Раевский:

"После меня хоть потоп. Откровенная политическая безответственность, и такой человек хочет вернуться на дипломатическую службу и говорит о защите экономических интересов Латвии.". Политолог заметил, что латвийские налогоплательщики хотели бы узнать, сколько им придется заплатить за это решение властей, если оно, конечно, будет принято.

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#транзит #МИД #Латвия #запрет #Байба Браже #политика
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Эдуард Эльдаров
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