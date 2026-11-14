Несмотря на санкции и заявления о необходимости разрыва экономических связей с Россией, латвийские предприятия продолжают получать разрешения, позволяющие перечислять российским компаниям деньги без удержания 20-процентного налога. Причем за такими разрешениями обращается и государственный железнодорожный концерн Latvijas dzelzceļš.

Общественная организация «Предприниматели за мир» уже несколько лет добивается изменения этой практики, однако признает, что политической поддержки пока не получила. Как выяснили журналисты Новости ТВ3, аналогичные трудности возникают и с попытками ограничить транзит российского зерна.

Россия в списке офшоров, но исключения продолжают действовать

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия предприняла ряд шагов для сокращения экономической зависимости от страны-агрессора. Страна отказалась от закупок российского природного газа, вышла из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, а объемы двусторонней торговли существенно сократились.

Однако полностью разорвать экономические связи не удалось. Латвийские предприятия по-прежнему экспортируют в Россию отдельные товары, включая алкоголь, медикаменты и трикотаж, а через территорию страны продолжают перевозить российские грузы. При этом существует еще один механизм, который позволяет российским предприятиям получать платежи из Латвии без дополнительного налогового удержания.

В 2023 году Россия была включена в список Европейского союза, объединяющий юрисдикции, не сотрудничающие в налоговой сфере. Латвийское законодательство предусматривает, что при определенных платежах компаниям из таких юрисдикций необходимо удерживать налог у источника выплаты в размере 20%.

Однако из этого правила существуют исключения.

Как российская компания может получить всю сумму без удержания налога

Служба государственных доходов (СГД) имеет право разрешить латвийскому предприятию не удерживать 20-процентный налог, если оно докажет, что конкретный платеж не связан с попыткой уклонения от уплаты налогов. После включения России в европейский список несотрудничающих налоговых юрисдикций количество запросов на такие разрешения резко увеличилось.

Важная особенность механизма заключается в том, что налог удерживается латвийским предприятием при перечислении средств иностранному получателю. Иными словами, латвийская компания выступает налоговым агентом, а удержание уменьшает сумму, которую получает российский контрагент.

Если СГД выдает разрешение не удерживать налог, российская компания может получить платеж в полном объеме. Именно поэтому критики называют подобные разрешения своеобразными налоговыми льготами для бизнеса страны-агрессора.

При этом сами разрешения предусмотрены действующим законодательством и не означают, что СГД нарушает закон.

За разрешениями обращается даже государственная железная дорога

Журналисты ТВ3 выяснили, что практика выдачи разрешений продолжается и в 2026 году. Более того, среди предприятий, обращающихся за ними, находится государственный концерн Latvijas dzelzceļš.

В письменном ответе журналистам компания сослалась на законодательные требования рационального использования государственных средств.

«В соответствии с Законом о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица Latvijas dzelzceļš и ее дочерние предприятия обязаны рационально распоряжаться финансовыми средствами и имуществом, в том числе осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы достигать целей с наименьшими затратами финансовых средств и имущества», — пояснили в концерне.

Таким образом, компания обосновывает свои действия обязанностью соблюдать принципы экономного и рационального хозяйствования. Однако у критиков возникает другой вопрос: должны ли подобные экономические соображения оставаться определяющими при расчетах с российскими предприятиями во время войны?

«Нам не хватает смелости и желания»

Фонд «Предприниматели за мир» (Uzņēmēji mieram) выступает против сохранения такой практики уже несколько лет. Ранее организация собрала более 10 тысяч подписей за прекращение выдачи подобных разрешений и повышение соответствующей налоговой ставки. Однако добиться изменений не удалось.

Руководитель фонда Лаура Скроделе рассказала, что представители организации неоднократно поднимали этот вопрос перед политиками.

«Мы уже дважды возвращались с этим вопросом к разным правительствам, к Бюджетно-финансовой комиссии Сейма в разных составах. Возможно, нам придется вернуться к этому разговору в третий раз», — отметила она.

По мнению Скроделе, проблема заключается не только в законодательных ограничениях, но и в недостаточной политической решимости.

«Похоже, нам не хватает смелости и желания либо проявить моральную стойкость, либо подойти к вопросу творчески и понять: возможно, мы можем ремонтировать рельсы, возможно, можем применить какие-то инновационные решения, как литовцы», — заявила руководитель фонда.

Российское зерно — еще один нерешенный вопрос

Похожая ситуация сложилась вокруг транзита российского зерна через Латвию. Общественные организации и представители сельскохозяйственной отрасли неоднократно требовали прекратить перевозки, однако инициатива сталкивается с возражениями различных министерств.

Между тем соседняя Литва объявила об усилении контроля за российскими зерновыми грузами. Как и латвийские службы, литовские контролирующие органы намерены брать пробы для проверки происхождения зерна, в частности чтобы установить, не было ли оно похищено на захваченных территориях Украины.

Однако Литва планирует не пропускать грузы дальше до получения результатов проверок. Это отличие в подходах, по мнению критиков латвийской политики, показывает, что возможности для более жестких действий существуют.

«Где все были предыдущие два-три года?»

Член правления общества «Крестьянский сейм» (Zemnieku saeima) Мартиньш Тронс считает, что ответственность за отсутствие решения нельзя возлагать исключительно на нынешнее правительство. По его словам, в затягивании вопроса участвовали разные политические силы.

«В этом процессе участвуют все политические силы, и я бы не сказал, что одни белые, а другие черные», — подчеркнул Тронс.

Он также напомнил, что проблема обсуждается не первый год.

«Почему этот вопрос не был решен со всеми хорошими советниками в Брюсселе, которые сейчас пишут в Twitter, что это давно можно было сделать и что это следовало сделать? Где все были раньше?» — задался вопросом представитель сельскохозяйственной организации.

Почему правительство опасается запрещать транзит

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее неоднократно указывал на юридические риски полного запрета транзита российского зерна. По его словам, расторжение уже заключенных договоров может привести к судебным разбирательствам и необходимости выплачивать значительные компенсации. Поэтому одним из возможных вариантов рассматривается ограничение, которое распространялось бы только на новые договоры, не затрагивая действующие соглашения.

Однако подобный подход не решает вопрос немедленного прекращения перевозок.

В результате и налоговые разрешения при расчетах с российскими компаниями, и транзит зерна остаются примерами противоречия между заявленным курсом на сокращение экономических связей с Россией и действующими правовыми и хозяйственными механизмами.