Эстония закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, заявил глава МИД республики Маргус Цахкна.

«Эстония закроет все эстонско-российские пограничные пункты с 1 декабря», — написал Цахкна в соцсети X.

«Россия должна понять, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа», - написал министр.

Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December. Russia must understand that hostile actions against Estonia come with consequences. Attempts to intimidate, destabilise, or undermine our security will not go unanswered. Closing the border crossings will reduce Russia’s ability to conduct hostile activities in Estonia and strengthen our efforts to prevent sanctions circumvention. I have informed my Finnish, Latvian, and Lithuanian counterparts of this decision. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026

Меры глава внешнеполитического ведомства Эстонии связал с диверсионной атакой на эстонскую оборонную компанию, произошедшую в ночь на 14 ноября

Министр добавил, что сообщил о своем решении латвийским, финским и литовским коллегам.

Ранее в этот день о подготовке Эстонии к возможному закрытию границы с Россией заявил премьер-министр республики Кристен Михал. По его словам, меры необходимы для того, чтобы «снизить риски для населения и национальной безопасности».

Михал заявил, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems и выразил мнение, что диверсия была организована Главным разведывательным управлением (ГРУ) России. Эстонский премьер назвал инцидент частью «масштабной гибридной войны» против Европы.

Портал bb.lv сообщал о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в причастности к диверсии.

Threod Systems — эстонская компания, основанная в 2012 году. Она разрабатывает и производит БПЛА, системы воздушной разведки и наблюдения, а также оборудование для обнаружения и сопровождения целей. Продукция Threod Systems используется в 32 странах, в том числе на Украине и в государствах НАТО.