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Граница на замке: жители Латвии больше не смогут ездить в Россию через Эстонию 6 3245

Политика
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница Эстонии

Эстония закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, заявил глава МИД республики Маргус Цахкна.

«Эстония закроет все эстонско-российские пограничные пункты с 1 декабря», — написал Цахкна в соцсети X.

«Россия должна понять, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа», - написал министр.

Меры глава внешнеполитического ведомства Эстонии связал с диверсионной атакой на эстонскую оборонную компанию, произошедшую в ночь на 14 ноября

Министр добавил, что сообщил о своем решении латвийским, финским и литовским коллегам.

Ранее в этот день о подготовке Эстонии к возможному закрытию границы с Россией заявил премьер-министр республики Кристен Михал. По его словам, меры необходимы для того, чтобы «снизить риски для населения и национальной безопасности».

Михал заявил, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems и выразил мнение, что диверсия была организована Главным разведывательным управлением (ГРУ) России. Эстонский премьер назвал инцидент частью «масштабной гибридной войны» против Европы.

Портал bb.lv сообщал о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в причастности к диверсии.

Threod Systems — эстонская компания, основанная в 2012 году. Она разрабатывает и производит БПЛА, системы воздушной разведки и наблюдения, а также оборудование для обнаружения и сопровождения целей. Продукция Threod Systems используется в 32 странах, в том числе на Украине и в государствах НАТО.

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#НАТО #Эстония #граница #Латвия #безопасность #диверсия #гибридная война #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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