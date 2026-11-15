Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За новую правительственную коалицию проголосуют уже во вторник 1 82

Политика
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Национальному объединению достались три министерских портфеля. А как же Домбрава?

Итак, сегодня вечером Объединенному списку и Национальному объединению удалось договориться о создании новой правящей коалиции, у которой будет в Сейме 51 голос из 100 - минимальное большинство. Львиная доля портфелей в новом правительстве будет у Объединенного списка.

Нацобъединению досталось три министерских поста - внутренних дел (Янис Домбрава), благосостояния (по слухам - Янис Витенбергс) и культуры (Наурис Пунтулис).

Голосование за новое правительство в Сейме может состояться уже во вторник, 17-го ноября.

×
#Сейм #коалиция #голосование #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Янис Домбрава Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Андрис Кулбергс. Эксклюзив!
Политика
11
Изображение к статье: Кулбергс
Наша Латвия
3
Изображение к статье: календарь
Наша Латвия
Изображение к статье: Встреча в верхах
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Янис Домбрава Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Андрис Кулбергс. Эксклюзив!
Политика
11

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Янис Домбрава Эксклюзив!
Изображение к статье: Ингуна Гулбе
Изображение к статье: KNAB
Изображение к статье: Браже

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео