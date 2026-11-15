Национальному объединению достались три министерских портфеля. А как же Домбрава?

Итак, сегодня вечером Объединенному списку и Национальному объединению удалось договориться о создании новой правящей коалиции, у которой будет в Сейме 51 голос из 100 - минимальное большинство. Львиная доля портфелей в новом правительстве будет у Объединенного списка.

Нацобъединению досталось три министерских поста - внутренних дел (Янис Домбрава), благосостояния (по слухам - Янис Витенбергс) и культуры (Наурис Пунтулис).

Голосование за новое правительство в Сейме может состояться уже во вторник, 17-го ноября.