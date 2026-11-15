Итак, коалиция создана, а завтра мы узнаем и имена всех кандидатов в министры. Андрис Кулбергс сегодня вечером вышел с расширенным комментарием по поводу своего решения создать правительство лишь из двух политических сил: "

Оценивая возможных партнеров по правительству, я должен был взвесить и способность правительства динамично и едино принимать решения, и искреннее желание и решимость партнеров осуществить трудные, но необходимые для страны перемены. Я разговаривал со всеми потенциальными партнерами и оценивал их позицию. Учитывая наше длительное сотрудничество и схожие позиции, решение сотрудничать с Национальным объединением логично ", - отметил Кулбергс.

Приоритетами будущего правительства Кулбергс выдвигает безопасность государства, наведение порядка в государственных финансах, рост экономики и эффективное госуправление. Он подчеркивает, что на прежних переговорах все партнеры по переговорам подтвердили поддержку этим направлениям деятельности, и ожидает, что эта позиция отразится и на голосованиях Сейма по необходимым реформам.

Упорядочение государственных финансов нельзя откладывать

По оценке Кулбергса, финансовая ситуация страны требует решительных действий и готовности пересмотреть прежнюю политику.

«Мы перед суровой реальностью. Наследие прежней политики тяжелое, и состояние бюджета критическое. Если ничего не будет сделано, уже в 2030 году рискуем не успеть обеспечить средства, необходимые для обороны страны, и утратить способность самостоятельно принимать существенные решения. Наша обязанность действовать сейчас, чтобы не допустить такой ситуации", - подчеркивает Кулбергс.

Он отметил, что Латвия не должна повторно оказаться в ситуации, когда необходимость в международной финансовой помощи существенно ограничивает возможности выбора государства. По мнению Кулбергса, проживание в долг и убеждение общества в том, что все в порядке, нельзя заменить принятие ответственных решений.

Оценивая возможное сотрудничество с другими политическими силами, Кулбергс подчеркивает, что готовность изменить прежний подход придется подтвердить в конкретном распоряжении.

"У меня сейчас нет уверенности, что партии, которые были главными создателями прежней системы, готовы ее по сути изменить. В первую очередь это касается нового единства. Люди и партии могут изменить свою позицию, но искреннее желание исправить ошибки, допущенные ими самими, должно быть подтверждено в работах. Это уже скоро мы сможем оценить на голосованиях Сейма", - отметил Кулбергс.

Более тесное сотрудничество в Сейме и регулярный диалог с оппозицией

По оценке Кулбергса, коалиция АО и ПНА может обеспечить быстрое и единое принятие решений. При этом он подчеркивает, что небольшой перевес голосов в Сейме потребует жесткой дисциплины коалиционных фракций и тесного сотрудничества с депутатами других фракций.

«Государственная безопасность, упорядоченные финансы, экономический рост и эффективное государственное управление – это задачи, для реализации которых необходима по возможности широкая поддержка. На переговорах мы услышали готовность поддержать эти направления. Ожидаю, что она перерастет и в ответственные решения", - подчеркивает Кулбергс.

Он намерен наладить более тесное сотрудничество с оппозицией, в том числе регулярно встречаться с оппозиционными партиями, желательно раз в месяц, чтобы отвечать на вопросы и выслушивать идеи и предложения. По мнению Кулбергса, оппозиции следует доверять должности в комиссиях Сейма и ее предложения оценивать по существу.

В выборе министров решающим будет профессионализм.

Нацобъединению предложено выдвинуть в понедельник кандидатов на три министерских поста в сферах внутренних дел, благосостояния и культуры.

Премьер-министр призвал министра обороны Райвиса Мелниса продолжить работу и в следующем правительстве. Кулбергс подчеркивает, что при оценке кандидатов на работу в правительстве решающим будет их профессионализм и пригодность к соответствующим обязанностям.

«Профессионализм и пригодность министров к должности я оцениваю выше политических соображений», — отметил Кулбергс.