Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила, что официально не допустит молодежную сборную России к чемпионату мира в Канаде из-за позиции канадских властей. IIHF решила не переносить ЧМ в другую страну.

Молодежная сборная России по хоккею до 20 лет не сможет принять участие в чемпионате мира 2027 года в Канаде из-за позиции канадских властей. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернуть РФ на чемпионаты мира по хоккею сезона 2026/27 правительство Канады заявило, что не допустит участия российской молодежной сборной в соревновании. В частности, премьер-министр страны Марк Карни подчеркивал, что россияне не получат соответствующих виз, а министр спорта Адам ван Куверден объявил, что Канада примет меры для предотвращения въезда спортсменов и официальных лиц из РФ вне зависимости от того, есть ли у них визы.

Из заявления IIHF следует, что федерация учла позицию властей Канады и оценила возможность "альтернативных вариантов" проведения чемпионата - и не стала переносить его в другую страну. Канада останется принимающей стороной молодежного чемпионата. Турнир пройдет с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в городах Эдмонтон и Ред-Дир. Как подчеркнули в IIHF, все участвующие национальные хоккейные ассоциации проинформированы о решении федерации, обновленное расписание соревнований будет опубликовано в ближайшее время.

Сборная России и ЧМ-2027 в Германии

Следующий чемпионат мира по хоккею среди мужчин запланирован на май 2027 и должен пройти в Германии. Власти ФРГ также раскритиковали решение CAS, однако сообщили, что отказ в визах российским хоккеистам не решит проблему их участия в чемпионате, а лишь приведет к переносу турнира в другую страну.

Сборные Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии, Дании и Чехии уже объявили, что не будут играть против России на чемпионате. Несколько крупных спонсоров IIHF также пригрозили отозвать финансирование турнира в случае допуска РФ.

Ранее стало известно, что IIHF подала апелляцию на решение CAS, обосновав иск тем, что двое из трех членов арбитражного суда, ответственных за принятие решения о допуске российской сборной к международным соревнованиям, не раскрыли информацию о деловых связях с РФ, сообщает "Немецкая волна".