Министерство иностранных дел предлагает полностью запретить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Возможные убытки, судебные иски и другие неприятности ведомство считает преодолимыми. Правда, разбираться с ними придётся уже новому правительству, пишет портал Grani.lv.

Глава МИДа Байба Браже подготовила проект правил Кабинета министров, предусматривающий введение национальных санкций против транзита зерна из России и Беларуси. Проще говоря, Латвия намерена самостоятельно запретить перевозку этих грузов через свою территорию, не дожидаясь общего решения Евросоюза.

Добиться запрета на уровне ЕС пока не удалось: другие государства не проявили готовности поддержать эту инициативу. Поэтому латвийский МИД предлагает действовать в одиночку. Министерство признаёт, что такой шаг может обернуться судебными разбирательствами из-за уже заключённых договоров, потерями транспортных компаний и сокращением поступлений в бюджет. Кроме того, ещё предстоит убедиться, что запрет не противоречит законодательству ЕС. Однако все эти риски МИД называет управляемыми и не считает препятствием для принятия решения.

Особую пикантность этой решительности придаёт политическая ситуация. Браже, представляющая «Новое Единство», скорее всего, проводит последние дни в кресле министра. Премьер Андрис Кулбергс уже договорился о создании новой коалиции с «Национальным объединением», оставив «Новое Единство» за бортом правительства.

Впрочем, поручение подготовить вариант национальных санкций Браже получила от самого Кулбергса ещё 7 октября. Теперь премьеру предстоит решить, готов ли он принять предложение уходящего министра со всеми его финансовыми последствиями.

А последствия будут весьма ощутимыми. Передача TV3 Nekā personīga собрала оценки министерств и портовых предприятий, которые позволяют представить возможную цену запрета.

По расчётам Минсообщения и Минэкономики, прекращение транзита только российского зерна обойдётся латвийской экономике в 27-50 миллионов евро ежегодно. Если же Россия в ответ полностью остановит грузоперевозки через Латвию, потери могут составить от 230 до 550 миллионов евро в год.

Отдельная история — возможные судебные иски. Министерство сообщения оценивает этот риск в 180 миллионов евро. Правда, сумма не основана на изучении конкретных договоров: сами договоры министерство не запрашивало.

Администрация Лиепайского порта называет ещё более впечатляющую цифру — свыше миллиарда евро возможных претензий к государству. Как обращает внимание Nekā personīga, это почти в десять раз превышает годовой оборот всех компаний порта. Поэтому воспринимать подобную оценку как установленный размер будущих убытков было бы преждевременно.

Есть и риск спора с Евросоюзом. По информации Министерства юстиции, если Латвия нарушит европейское законодательство и проиграет дело в Суде ЕС, ей могут грозить штрафы, в том числе ежедневные выплаты до устранения нарушения.

Между тем российское зерно продолжает поступать в латвийские порты в огромных количествах. По данным Службы госдоходов, за десять месяцев нынешнего года через Латвию транзитом прошло 1,115 миллиона тонн российского зерна — втрое больше, чем за тот же период прошлого года.

Особенно впечатляет динамика последних месяцев. В августе было перевезено 159 тысяч тонн, в сентябре — 347 тысяч, а в октябре — уже 425 тысяч тонн. Таким образом, только за сентябрь и октябрь объём перевозок превысил весь прошлогодний транзит российского зерна.

Крупнейший зерновой терминал Лиепаи Liepaja Bulk Terminal в сентябре и октябре обработал почти 700 тысяч тонн грузов — больше, чем за предыдущие шесть месяцев вместе взятых.

Но резкая остановка перевозок ударит и по латвийским предприятиям. Руководство Liepaja Bulk Terminal сообщило Nekā personīga, что для безубыточной работы терминалу необходимо перерабатывать не менее двух миллионов тонн грузов в год. Между тем в следующем году объём латвийского зерна оценивается всего в 450-500 тысяч тонн. Терминал рассчитывал также на российское зерно, продукты переработки российской сахарной свёклы и подсолнечника, грузы из Казахстана и других стран.

На предприятии работают 320 человек. В Вентспилсе с перевалкой таких грузов в прошлом году были связаны около 400 рабочих мест.

Проблема ещё и в том, что перевозчики связаны действующими контрактами. У Liepaja Bulk Terminal договоры на российские грузы заключены до 1 февраля 2027 года. А государственная компания LDz Cargo, на долю которой приходится около 39% перевозок российского зерна, имеет отдельные договоры, действующие до конца 2028 года.

Поэтому Министерство земледелия предлагает сохранить действующие договоры и предусмотреть переходный период. В результате даже запрет на заключение новых контрактов не означал бы немедленной остановки зернового транзита.

Сам Кулбергс на недавней акции протеста фермеров в Екабпилсе признал, что оказался перед трудным выбором.

«Моя совесть и убеждения на 100% на вашей стороне. Но я также должен учитывать бюджет и риски судебных разбирательств. Всё это ляжет на ваши плечи», — сказал он участникам протеста. Фермеры, в свою очередь, утверждают, что дешёвая российская продукция подрывает их конкурентоспособность (хотя она вообще не остаётся в стране, а следует транзитом).

Теперь правительству предстоит выбрать между политическим требованием немедленно остановить российский транзит и экономическими последствиями такого решения. Причём цена запрета до сих пор остаётся предметом споров даже между государственными учреждениями.