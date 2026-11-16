В Латвии рассматривается возможность создания должности министра по особым поручениям, который займётся решением накопившихся проблем железнодорожного проекта Rail Baltica и национальной авиакомпании airBaltic.

Об этом 16 ноября в подкасте агентства LETA «Kas tas vispār bija?» рассказал руководитель парламентской фракции «Объединённого списка» (AS) Марис Кучинскис.

По его словам, во время внутренних переговоров о формировании нового правительства обсуждалась необходимость назначить отдельного человека, который на определённый срок сосредоточится на наиболее острых проблемах транспортной отрасли.

Кучинскис отметил, что Министерство сообщения выполняет чрезвычайно сложные функции, однако его возможностей и административного потенциала недостаточно для эффективного решения всех накопившихся вопросов.

Именно поэтому возникла идея создать специальную министерскую должность, ориентированную на конкретные задачи.

При этом предложение пока находится на стадии обсуждения. Кандидату на пост премьер-министра Андрису Кулбергсу ещё предстоит представить эту инициативу парламентской фракции «Объединённого списка».

В правительство могут пригласить беспартийных специалистов

Ранее Кулбергс допускал, что в состав нового правительства могут войти профессионалы, не связанные с политическими партиями.

Конкретных кандидатов и сфер их ответственности он тогда не называл.

Теперь Кучинскис уточнил, что беспартийных специалистов рассматривают, в частности, для руководства финансовой, медицинской и экономической отраслями.

Как сообщалось ранее, «Объединённый список» и Национальное объединение (NA) уже договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства и распределении сфер ответственности.

Национальному объединению предложено выдвинуть кандидатов на должности министров внутренних дел, благосостояния и культуры.

Rail Baltica: расходы продолжают расти

Одной из главных проблем транспортной отрасли остаётся реализация масштабного железнодорожного проекта Rail Baltica.

На первом этапе в Латвии планируется построить основную железнодорожную линию, соединяющую литовскую и эстонскую границы, а также завершить строительные работы в Рижском аэропорту и южной части Рижского центрального вокзала.

Это должно обеспечить возможность соединения новой европейской железнодорожной магистрали с существующей сетью.

При этом так называемая Рижская петля в первый этап проекта не включена.

Стоимость первого этапа Rail Baltica во всех трёх странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро. На долю Латвии приходится около 5,5 миллиарда евро, однако с учётом индексации эта сумма может увеличиться до шести миллиардов.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23,8 миллиарда евро.

Для сравнения: в 2017 году предполагалось, что строительство всей магистрали обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи шириной 1435 миллиметров от Таллинна до литовско-польской границы с последующим соединением с железнодорожной сетью других стран Европы.

Общая протяжённость новой магистрали в странах Балтии должна составить 870 километров, а максимальная скорость поездов — 240 километров в час.