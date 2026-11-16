Государственный долг Латвии растет, расходы превышают доходы, а возможности для экономии используются далеко не полностью. Государственный контролер Эдгар Корчагин признает, что финансовая ситуация вызывает беспокойство, однако считает формирование нового правительства подходящим моментом для наведения порядка в государственных финансах.

Об этом он рассказал в интервью программе TV3 «900 секунд».

Государство тратит больше, чем зарабатывает

На прошлой неделе премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») представил свое видение реального финансового положения Латвии. В ходе презентации он подверг критике предыдущие правительства, заявив, что истинные масштабы финансовых проблем государства скрывались. По словам премьера, даже он сам ранее не располагал полной информацией о ситуации.

Государственный контролер Эдгар Корчагин согласен с тем, что поводы для тревоги существуют.

«Для определенного беспокойства есть основания. Мы видим, что государственный долг растет, мы видим, что расходы превышают доходы, и тенденция последних лет достаточно очевидна», — заявил он.

При этом Корчагин напомнил, что Государственный контроль обращал внимание на эти проблемы и раньше. По его мнению, нередко политики начинают осознавать реальное положение дел лишь после прихода к власти и более подробного знакомства с работой государственных учреждений.

Именно тогда, отметил госконтролер, обнаруживаются неприятные финансовые «сюрпризы».

Почти 3 миллиарда евро экономии — реально ли это?

Кулбергс представил амбициозный план: к 2030 году сократить расходы государственного бюджета почти на три миллиарда евро. Однако насколько реалистична такая цель?

Отвечая на этот вопрос, Корчагин был осторожен в оценках. По его словам, Государственный контроль видит возможности для экономии, которые измеряются миллионами евро. Называть конкретную общую сумму потенциального сокращения расходов он пока не стал.

В то же время госконтролер положительно оценил то, что новое правительство прислушивается к выводам и рекомендациям ревизоров. По его мнению, это может стать хорошей отправной точкой для принятия решений, которые позволят сделать государственное управление более эффективным.

Учреждений и госпредприятий может стать меньше

Одним из направлений экономии Корчагин считает пересмотр количества государственных учреждений и предприятий. По его словам, в Латвии существуют организации, выполняющие похожие функции, хотя их деятельность можно было бы объединить.

В качестве примера госконтролер упомянул государственные предприятия, работающие в сфере недвижимости и культуры. Объединение структур со схожими задачами позволило бы сократить административные расходы и избежать дублирования функций.

При этом Корчагин подчеркнул, что начинать экономию следует не с сокращения необходимых обществу услуг, а с расходов, целесообразность которых вызывает вопросы.

Под сокращения могут попасть и необоснованные выплаты

Еще одна проблема, на которую обратил внимание Государственный контроль, — различия в социальных гарантиях и выплатах работникам различных государственных структур. По словам Корчагина, ревизоры выявляли случаи необоснованных выплат.

«Мы видим, что производились и различные необоснованные выплаты. Например, пособия при увольнении в сферах внутренних дел и юстиции, тогда как в других сферах таких гарантий, извините, нет», — отметил он.

Госконтролер считает, что подобные различия заслуживают дополнительного анализа, особенно в условиях, когда государство ищет возможности сократить расходы.

Почти половина населения может ощутить последствия экономии

Согласно представленным расчетам, сокращение государственных расходов в средней или значительной степени может затронуть 49% общества. Поэтому возникает вопрос, не окажутся ли наиболее уязвимые группы населения главными пострадавшими от бюджетной экономии.

Корчагин убежден, что начинать необходимо с расходов, которые не имеют достаточного обоснования, а не с мер, непосредственно ухудшающих положение жителей. Впрочем, он признает, что любые изменения в системе государственного управления неизбежно вызовут недовольство части работников.

«Понятно, что кто-то из работающих на этих предприятиях или в учреждениях будет недоволен, но в выигрыше окажемся мы как общество», — подытожил государственный контролер.

По его мнению, именно сейчас, когда формируется новое правительство и разрабатывается его декларация, существует возможность объединить накопившиеся проблемы в единый план действий и приступить к их решению.