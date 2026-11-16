В новом правительстве Латвии планируется ликвидировать Министерство климата и энергетики, а некоторые министерские посты могут занять беспартийные специалисты. Премьер-министр Андрис Кулбергс подтвердил, что министр обороны Райвис Мелнис согласился продолжить работу. Утвердить новый состав Кабинета министров рассчитывают уже на этой неделе.

Формирование нового правительства Латвии выходит на завершающий этап. Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») намерен сократить количество министерств и допускает назначение нескольких министров, не принадлежащих к политическим партиям.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на интервью Кулбергса Латвийскому радио, одним из первых изменений станет ликвидация Министерства климата и энергетики (МКЭ). На первоначальном этапе число министерств сократится на одно.

При этом премьер пока не уточнил, как будут перераспределены функции упраздняемого ведомства и какие министерства возьмут на себя его обязанности.

Это означает, что речь идет не просто о смене министра, а об изменении структуры государственного управления. Однако конкретный порядок реорганизации еще предстоит определить.

Кто сохранит министерские посты

Кулбергс подтвердил, что нынешний министр обороны Райвис Мелнис принял предложение продолжить работу в новом Кабинете министров. Мелнис является беспартийным министром, и, по словам премьера, он может оказаться не единственным представителем правительства без партийной принадлежности.

Кулбергс допустил появление еще одного такого министра, однако его имя и предполагаемую должность пока не назвал. Подробности он пообещал раскрыть в течение недели.

Премьер также не возражает против сохранения Яниса Домбравы из Национального объединения на посту министра внутренних дел.

Остальные кандидатуры еще предстоит согласовать с будущими партнерами по коалиции.

Национальное объединение получит три министерства

В воскресенье, 15 ноября, «Объединенный список» и Национальное объединение объявили о договоренности по формированию нового правительства. Национальному объединению предложено выдвинуть кандидатов на три министерских поста — в сферах внутренних дел, благосостояния и культуры. Переговоры о конкретных кандидатурах и содержании соглашения продолжатся в понедельник.

Кулбергс рассчитывает, что коалиция из двух политических сил сможет быстрее принимать решения. При этом ее парламентское большинство будет минимальным: вместе партии располагают 51 голосом из 100 в Сейме.

Для утверждения правительства этого достаточно при поддержке всех депутатов коалиции, но даже небольшие разногласия могут осложнить голосование.

Почему «Новое Единство» не пригласили в коалицию

Отдельно Кулбергс объяснил решение не включать в новое правительство партию «Новое Единство». По его словам, избиратели предоставили «Объединенному списку» значительный мандат на проведение перемен, тогда как он сомневается в готовности «Нового Единства» менять прежние подходы к управлению государством.

Премьер считает, что политические силы должны доказывать готовность к преобразованиям конкретными действиями.

При этом Кулбергс обещает активнее сотрудничать с оппозицией. В частности, он намерен регулярно проводить встречи с представителями оппозиционных партий, желательно раз в месяц, обсуждать их предложения и поддерживать участие оппозиции в руководстве парламентских комиссий.

Несмотря на формальное большинство будущей коалиции, сотрудничество с другими фракциями может оказаться важным для принятия решений в Сейме.

Когда утвердят новое правительство

Кулбергс допускает, что новый Кабинет министров сможет получить утверждение парламента уже на этой неделе. Однако точную дату он не назвал. По его словам, партнерам еще необходимо окончательно согласовать отдельные положения документов о сотрудничестве.

Пока подтверждено согласие Райвиса Мелниса продолжить работу министром обороны, а также обозначено распределение трех министерских сфер Национальному объединению. Остальные кадровые решения ожидаются в ближайшие дни.

Ликвидация Министерства климата и энергетики станет одним из первых структурных изменений, если соответствующий план Кулбергса будет реализован.