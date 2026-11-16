Рабочая группа по сокращению бюрократии в Латвии за год выявила возможности для экономии примерно 100 млн евро. Наибольший результат связан со строительной отраслью. Однако дальнейшие изменения зависят от нового правительства, которому предстоит принимать в том числе непопулярные решения.

Сокращение бюрократии в Латвии может принести экономию примерно в 100 млн евро. Таковы результаты работы специальной группы, которая в течение последнего года занималась поиском возможностей уменьшить административную нагрузку.

Как сообщает агентство ЛЕТА, об этом в понедельник в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» рассказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгарс Ростовскис. По его словам, экономический эффект оценивался в соответствии с европейской методологией. Наиболее значительные возможности для экономии обнаружены в строительном секторе.

При этом речь идет об оценке результатов сокращения бюрократии, а не о подтвержденном поступлении дополнительных 100 млн евро в государственный бюджет.

Что удалось сделать за год

1 декабря исполнится год с момента, когда руководство рабочей группой по сокращению бюрократии перешло к бывшему председателю правления ЛТПП Янису Эндзиньшу. Приступая к работе, он поставил задачу за год реализовать не менее 120 небольших мер, направленных на упрощение административных процедур.

Теперь, по словам Ростовскиса, подготовлены проекты решений, которые предстоит рассмотреть новому правительству. Какие именно процедуры предлагается упростить и как распределяется ожидаемая экономия между отдельными отраслями, в интервью не уточнялось.

Почему теперь все зависит от нового правительства

Ростовскис считает, что следующим важным этапом станет готовность политиков утвердить подготовленные изменения.

«Мы ждем, когда правительство выстроится в строй. (...) Это будет момент истины, поскольку ясно, что ряд решений окажется неудобным и непопулярным», — заявил глава ЛТПП.

Таким образом, наличие подготовленных предложений еще не означает, что все они будут реализованы. Для дальнейшего сокращения бюрократии необходимы решения Кабинета министров.

Ростовскис предупредил, что часть предложений может вызвать сопротивление из-за их непопулярности, однако не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Кто занимается сокращением бюрократии

Рабочая группа была создана 27 марта 2025 года. В ее состав вошли представители государственного управления, предпринимательских организаций и неправительственного сектора. Первоначально группу возглавлял директор Государственной канцелярии, затем руководство перешло к Янису Эндзиньшу.

Латвийская торгово-промышленная палата, представители которой участвуют в этой работе, объединяет более 8000 членов, включая отдельные предприятия и предпринимательские объединения различных отраслей.

Главный вопрос теперь заключается в том, какие из подготовленных предложений получат поддержку нового правительства и насколько быстро их удастся воплотить в жизнь.