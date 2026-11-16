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Мэр Риги выбрал главные рождественские ёлки города 0 39

Политика
Дата публикации: 16.11.2026
LETA
Изображение к статье: Клейнбергс

Сегодня председатель Рижской думы Виэстурс Клейнбергс (P) вместе с представителями ООО «Rīgas meži» и участниками фольклорного коллектива «Kokle» Рижского дворца школьников отправился в лесничество Тирели, чтобы выбрать главные рождественские ёлки города. Об этом сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

Мероприятие прошло с 14:00 до 15:30 в лесничестве Тирели, неподалёку от посёлка Скуйниеку в Кекаве.

Как отмечают в Рижской думе, чтобы ёлка стала главным праздничным украшением Риги, она должна быть высотой с четырёх- или пятиэтажный дом, тёмно-зелёной, пышной, красивой со всех сторон и с одной верхушкой.

Планируется, что ёлки украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

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#Рига #праздники
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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