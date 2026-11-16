Сегодня председатель Рижской думы Виэстурс Клейнбергс (P) вместе с представителями ООО «Rīgas meži» и участниками фольклорного коллектива «Kokle» Рижского дворца школьников отправился в лесничество Тирели, чтобы выбрать главные рождественские ёлки города. Об этом сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

Мероприятие прошло с 14:00 до 15:30 в лесничестве Тирели, неподалёку от посёлка Скуйниеку в Кекаве.

Как отмечают в Рижской думе, чтобы ёлка стала главным праздничным украшением Риги, она должна быть высотой с четырёх- или пятиэтажный дом, тёмно-зелёной, пышной, красивой со всех сторон и с одной верхушкой.

Планируется, что ёлки украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.