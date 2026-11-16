На пост министра иностранных дел в будущем правительстве Андриса Кулбергса предложена кандидатура посла Латвии в Узбекистане Гиртса Яунземса.

В понедельник Яунземс посетил заседание правления Национального объединения. На вопрос, связано ли это с возможным выдвижением на пост министра иностранных дел, дипломат сообщил, что он один из тех, чья кандидатура рассматривается на этот пост, но пока неизвестно, будет ли он на него выдвинут.

"Я знаю ровно столько же, сколько и вы", - заявил Яунземс. В свою очередь, на вопрос, готов ли он взять на себя обязанности министра иностранных дел, Яунземс ответил уклончиво: "Посмотрим. Если решат и если будет суждено, то да. Если не решат, то нет".

Дипломат также отметил, что ему не обещали, когда может быть принято решение о возможной работе в правительстве или дан ответ относительно его кандидатуры.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел, Яунземс с 2025 года является послом Латвии в Узбекистане.

Работу на дипломатической службе Яунземс начал в 1999 году.

Яунземс представлял интересы Латвии в посольстве в России, работая с консульскими вопросами, а позже исполняя обязанности советника по экономическим вопросам. Он был заместителем главы посольства Латвии в Италии и посольства Латвии в Греции.

Яунземс получил степень магистра права на юридическом факультете Латвийского университета.