Парламентарий Юлия Степаненко высказалась о кандидате на пост министра обороны.

Глава парламентской фракции "Суверенная власть-Младолатыши" Юлия Степаненко в социальных сетях прокомментировала состав будушего правительства, а точнее - кандидата на пост министра обороны.

"Мелнис остается на посту министра обороны. Это означает, что «Новое Единство» получает самое денежное министерство, где смогут копошиться все партийные функционеры.

Уже сейчас важные места в министерстве занимают дамы «Нового Единства» Карина Плока и Лаума Паэглькална.

Поэтому «Новое Единство» будет в правительстве Кулбергса, и прошу не врать обществу", - написала депутат Степаненко.