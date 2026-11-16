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«Прошу не врать обществу: «Новое Единство» будет в правительстве Кулбергса» - депутат Юлия Степаненко 1 177

Политика
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юлия Степаненко

Юлия Степаненко

Парламентарий Юлия Степаненко высказалась о кандидате на пост министра обороны.

Глава парламентской фракции "Суверенная власть-Младолатыши" Юлия Степаненко в социальных сетях прокомментировала состав будушего правительства, а точнее - кандидата на пост министра обороны.

"Мелнис остается на посту министра обороны. Это означает, что «Новое Единство» получает самое денежное министерство, где смогут копошиться все партийные функционеры.

Уже сейчас важные места в министерстве занимают дамы «Нового Единства» Карина Плока и Лаума Паэглькална.

Поэтому «Новое Единство» будет в правительстве Кулбергса, и прошу не врать обществу", - написала депутат Степаненко.

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#новое единство #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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