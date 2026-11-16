По неофициальной информации, премьер "передумал" затягивать утверждение правительства до пятницы и внеочередное заседание Сейма по выражению доверия новому правительству может состояться уже завтра во второй половине дня - скорее всего, в 15.00.

В свою очередь, составы комиссий Сейма утвердят на внеочередном заседании в четверг, 19-го ноября.

Судя по всему, в новом правительстве появятся два вице-премьера - Кристс Авотс, который будет отвечать за решение вопросов по "Rail Baltica" и "airBaltic", и Улдис Татарчукс, который будет отвечать за вопросы кибербезопасности.