Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новое правительство может быть утверждено уже завтра: у премьера появятся два зама? 0 48

Политика
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Кулбергс спешит сдержать свое первоначальное обещание утвердить правительство до 18-го ноября.

По неофициальной информации, премьер "передумал" затягивать утверждение правительства до пятницы и внеочередное заседание Сейма по выражению доверия новому правительству может состояться уже завтра во второй половине дня - скорее всего, в 15.00.

В свою очередь, составы комиссий Сейма утвердят на внеочередном заседании в четверг, 19-го ноября.

Судя по всему, в новом правительстве появятся два вице-премьера - Кристс Авотс, который будет отвечать за решение вопросов по "Rail Baltica" и "airBaltic", и Улдис Татарчукс, который будет отвечать за вопросы кибербезопасности.

×
#премьер #Сейм #кибербезопасность #правительство #airbaltic #Rail Baltica
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
7
Изображение к статье: Пассажирам airBaltic советуют не доверять SMS и звонкам.
Бизнес
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
2
Изображение к статье: Встреча в верхах
Наша Латвия
11
Изображение к статье: airBaltic
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
7
Изображение к статье: Пассажирам airBaltic советуют не доверять SMS и звонкам.
Бизнес
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс (слева), Эдгарс Таварс и Янис Домбрава.
Изображение к статье: вагоны с зерном
Изображение к статье: Rail Baltica
Изображение к статье: Андрис Кулбергс с сыном

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео