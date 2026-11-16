Андрис Кулбергс, спустя неделю после своего участия в пикете в Екабпилсе (против транзита российского зерна) решил отреагировать на упреки в том, что премьер во время общения с пикетчиками держал на руках своего маленького сынишку.

Кулбергс в эмоциональном видео в социальной сети X заметил, что его в интернете "высекли" за то, что он использовал выходной день, чтобы побыть немного с сыном и позволить супруге подготовиться к приему 18-го ноября.

"Предыдущие выходные, то есть за неделю до пикета я участвовал в ралли - это мое хобби и жена осталась с детьми, чтобы я мог поучаствовать в ралли. Поэтому в день пикета я взял сына с собой - он съел по дороге в Екабпилс хотдог и выпил како и у него случилась рвота... Он очень испугался и остаться в машине не захотел. И мне пришлось его взять с собой на пикет.

Я его держал на руках, чтобы он немного успокоился... Из-за большой занятости я и так редко вижу детей, поэтому стараюсь использовать любой свободный момент, чтобы побыть с ними. Мой отец тоже меня брал с собой, когда я был маленьким - к примеру, в мотормузей. И я увидел, как отец работает... Это очень важно! Позвольте мне быть отцом!" - в частности, сказал премьер, подчеркнув, что он и дальше будет выступать в защиту семей с детьми.

Видимо, это был и ответ на критику его недавнего заявления на пресс-конференции по поводу семейных пособий.