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Профсоюз работников внутренних дел негативно оценивает работу Домбравы 0 149

Политика
Дата публикации: 16.11.2026
LETA
Изображение к статье: Домбрава

Латвийский профсоюз работников внутренних дел (LIDA) негативно оценивает нынешнюю работу министра внутренних дел Яниса Домбравы, поскольку с министром не было социального диалога и не обсуждались актуальные для служб вопросы, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления LIDA Армандс Аугустанс.

Он сказал, что общение министра с сотрудниками служб само по себе не означает, что министр разбирается во всех проблемах отрасли. Профсоюз также негативно оценивает публично озвученные идеи, затрагивающие интересы работников служб внутренних дел, в том числе возможные изменения в системе пенсий по выслуге лет, а также пособия по увольнению и выслуге.

Аугустанс добавил, что отдельные упомянутые министром достижения, например, привлечение служб внутренних дел в Службу государственной обороны, нельзя считать его инициативами.

В свою очередь, вопрос об усовершенствовании программы жилищных гарантий "Altum", которая предусматривает, что должностные лица Государственной пограничной охраны также имеют право на получение жилищной поддержки по этой программе, Аугустанс не считает самым существенным текущим вопросом в сфере внутренних дел.

Профсоюз надеется, что в случае, если правительство снова утвердит Домбраву, министр сам позовет на дискуссию о своих приоритетах на следующие четыре года. Если диалог не состоится, профсоюз рассмотрит возможность использования других инструментов, в том числе сотрудничество с соответствующими отраслевыми организациями Европейского союза.

Аугустанс предупредил, что худшим сценарием было бы проявление недовольства не на словах, а на деле, когда должностные лица подают заявления об увольнении и покидают службу.

Ранее и Союз свободных профсоюзов Латвии призывал Министерство внутренних дел возобновить диалог с LIDA.

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#пенсии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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