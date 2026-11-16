Уважаемые читатели, которых от сегодняшних политических реалий отделяют уже несколько дней, в отличие от меня, пишущего эти строки, наверняка знают, что произошло между Иерусалимом и Тегераном. Началась ли новая война на Ближнем Востоке и как это отразилось на ценах на местных автозаправках?

«НАЗА», которую у нас никто не смотрел

Недавние парламентские выборы в Государстве Израиль, которое его друзья ещё именуют «единственной демократией на Ближнем Востоке», не дали очевидного преимущества ни одной из партий.

Правивший доселе Беньямин Нетаньяху немного потерял; оппозиция во главе с Гади Айзенкотом получила много, но недостаточно, чтобы стать абсолютным лидером в 120-местном Кнессете. Потому вероятно, что «золотая акция» окажется у арабских партий, которые получили 19 мест. Что-то это напоминает из наших реалий, не так ли? Только с некоторой поправкой: «красные линии» внутри Израиля не столь ярки, и даже возможно создание межпартийной право-левой коалиции.

Так или иначе, ветеран израильской политики «Биби» Нетаньяху ещё остаётся действующим премьером и в этом качестве вполне правомочен начать очередной раунд кампании против Ирана. А для этого Израилю немаловажно заручиться поддержкой общественного мнения, в том числе в Европе.

Пока же страна продолжает нести серьёзный репутационный урон, одним из проявлений которого стал триумф на Венецианском кинофестивале (специальный приз жюри!) картины «НАЗА». Это 80-минутный британский фильм, снятый израильскими кинематографистами Ювалем Абрахамом и Рахель Шор.

Данная аббревиатура с иврита переводится как «сопутствующий ущерб». В израильской армии, ЦАХАЛ, она применяется для обозначения предполагаемых потерь среди гражданского населения при нанесении ударов. Создатели «НАЗА», опросив 24 анонимных источника из числа военных и разведчиков, участвовавших в боевых действиях в секторе Газа (съёмки велись по ночам на крышах Тель-Авива), создали повествование о беспредельном уничтожении мирного населения, которым к тому же руководит искусственный интеллект.

Израильские власти и армия отвергли основные обвинения, содержащиеся в фильме. Премьер Нетаньяху заявил о возможности лишения Абрахама и Шор гражданства за «клевету» на израильских военнослужащих.

В настоящее время «НАЗА», продюсером которой выступает либеральная лондонская газета The Guardian, собирает кассу. Созданный в условиях секретности и с относительно небольшим бюджетом проект уже собрал порядка 10 миллионов долларов. В конце ноября состоится бесплатный релиз на вышеуказанной медиаплатформе в Англии. Пока же на вопрос израильского активиста, который вышел на связь с Ригой: «Кто из вас смотрел фильм „НАЗА“?» — никто руки не поднял.

«Хасбара» на коленке

Если «НАЗА» создавалась три года, то контрапункт — «НАЗА: подлинная история» — всего две недели. Проект, призванный опровергнуть заявления о неизбирательном характере насилия в Газе, был показан в столице нашей республики накануне израильских выборов.

В зале было полно народу. Ваш автор обнаружил знакомых, в том числе коллегу по Рижской думе Лиану Лангу. Фильм, англоязычный в оригинале, шёл с переводом на латышский. Наведя камеру телефона на QR-код на билете, можно было получить субтитры и на русском.

Поместив операцию ЦАХАЛ в Газе в контекст террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, создатели фильма «НАЗА: подлинная история» тоже показали интервью с военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях.

Однако тут же чувствуется существенная разница с опровергаемым фильмом. В трейлере картины «НАЗА» затемнённые собеседники сняты в профиль, крупными планами. Рядом — беседующий с ними журналист, лицо которого освещено. Их разговор происходит в свободной форме, с доверительными интонациями. Источники информации рисуют схемы на бумаге.

В документальном фильме «НАЗА: подлинная история» военные, снятые со спины, скорее зачитывают заранее подготовленные тексты, не выражая эмоций. Команда создателей представлена бывшими армейцами: подполковником запаса Рои Данино, майором Ариэлем Авербухом и режиссёром Хагаем Гутманом.

В израильском политическом сленге подобный жанр именуется «хасбара» — буквально «разъяснение». Это контрпропаганда, одним из столпов которой является утверждение, что ЦАХАЛ — «самая моральная армия в мире». Данный тезис мы услышали и на сеансе в Риге. Хотелось бы, конечно, узнать, кто из иностранных экспертов или политиков разделяет вышеуказанный тезис, который столь любит Б. Нетаньяху. Но приходится верить на слово.

В доказательство в 41-минутной ленте приведено несколько оперативных видео из Газы, на которых войска отказываются от нанесения ударов, когда под прицелом оказываются мирные жители. Последние же, однако, постоянно подносят оружие и боеприпасы, передают разведывательную информацию ХАМАСу. Обширная сеть туннелей, в свою очередь, не укрывает мирных жителей, а является военным объектом боевиков. Для них любые жертвы приемлемы.

Гражданские объекты, такие как больницы, служат прикрытием для штабов и складов оружия. Поступающая в Газу гуманитарная помощь тут же разворовывается боевиками, которые создают искусственный голод.

По сути, образовался полный симбиоз террористической организации и проживающего в Газе народа, который взят исламистскими экстремистами в заложники, — таков вывод, к которому подводит зрителя фильм «НАЗА: подлинная история».

Что сказал майор Авербух

Установив онлайн-связь с Латвией, к зрителям присоединился один из команды «трёх мушкетёров» — Ариэль Авербух. О картине «НАЗА» он сказал:

— Это самый худший пропагандистский фильм, который я видел. Он создан очень умным, специфическим психологическим способом, и вы услышите множество свидетельств солдат низшего ранга.

Офицеру решительно неприемлемы прозвучавшие со стороны участников «НАЗА» высказывания типа: «Это было как видеоигра для нас», «Это было весело», «Мы чувствовали себя как Бог», «Может быть, я нацист».

— Мы понимаем, что большая часть гражданских в Газе не только поддерживает ХАМАС, но также разделяет ту же идеологию. И пока эта идеология не будет полностью низвергнута, мы всегда будем в конфликте.

Господин Авербух не считает, что понятие «палестинцы» имеет право на существование — по его мнению, это искусственный термин, так как, согласно извращённой, по его мнению, логике ООН, все поколения беженцев считаются таковыми, отчего их численность постоянно растёт.

А ещё он сказал, что «самая моральная армия в мире» не ставит перед собой задачу физического уничтожения населения Газы. Хотели бы — убили бы несколько сотен тысяч, а так — всего несколько десятков тысяч. С такой позицией после 7 октября согласно большинство израильтян.

И, как шутят, даже рейсы из Европы в аэропорт Бен-Гурион ныне длятся на пять минут дольше: Израиль сдвинулся вправо.