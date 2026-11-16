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Стали известны будущие министры Латвии. Есть и беспартийные... 3 536

Политика
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс (слева), Эдгарс Таварс и Янис Домбрава.

Андрис Кулбергс (слева), Эдгарс Таварс и Янис Домбрава.

Андрис Кулбергс решил привлечь к работе в новом правительстве и своего одноклассника.

Итак, как только что сообщило Латвийское радио, стали известны кандидаты в министры от Объединенного списка. Пост министра умной администрации и регионального развития сохранит Эдгарс Таварс.

В кресло министра экономики может сесть предприниматель Эдгарс Штелмахерс. Педагог Чеслав Батня готов возглавить министерство образования. На пост министра юстиции выдвинут Виестурс Витковскис.

Минземледелия готов возглавить нынешний парламентский секретарь минфина Эдгарс Путра. Заметим, что все эти политики избраны в Сейм от Объединенного списка.

Портфель министра здоровья может получить управленец Нормундс Станевич, который ни в одной партии не состоит и в парламент не баллотировался.

Еще один беспартийный кандидат планируется на должность министра финансов - экономист и нештатный советник премьера Карлис Пургайлис.

Должность министра иностранных дел предложена кадровому дипломату, нынешнему послу Латвии в Узбекистане Гиртсу Яунземсу, который учился с Кулбергсом в одном классе.

Новое правительство может получить мандат доверия Сейма в эту пятницу, 20-го ноября.

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#Латвия #правительство #политика
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Эдуард Эльдаров
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