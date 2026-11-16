Рига лишилась возможности получить более 740 тысяч евро государственного финансирования на модернизацию уличного освещения. Проект стоимостью около миллиона евро предусматривал замену почти 2500 старых фонарей, однако затянувшийся конкурс и жалобы его участников привели к срыву сроков. В результате самоуправление отказалось от закупки.

В Риге не удалось реализовать проект обновления уличного освещения, на который планировалось направить около миллиона евро. После года конкурсных процедур город остался без государственного софинансирования, а запланированная замена тысяч устаревших светильников так и не состоялась.

Как сообщает программа Латвийского телевидения De facto, самоуправление дважды признавало победителем закупки компанию Vizulo Solutions, однако оба решения были отменены Бюро по надзору за закупками после жалоб конкурентов.

В итоге Рижская дума прекратила конкурс, поскольку выполнить работы в установленный срок уже не представлялось возможным.

Две трети уличных фонарей в Риге — старого образца

В столице насчитывается около 52 тысяч уличных светильников. Из них лишь 19 тысяч оснащены современными светодиодными LED-лампами. Остальные 33 тысячи — натриевые светильники старого образца, которые потребляют больше электроэнергии и освещают улицы характерным желтоватым светом.

Уличное освещение Риги Из 52 000 светильников большинство — старого типа ■ Современные LED ■ Старые натриевые 19 000 33 000 36,5% 63,5% 2 459 светильников планировали заменить в рамках сорвавшегося проекта 740 000 € государственное финансирование, которое город не смог использовать Источник: LTV De facto. Показатели приблизительные.

Жители признают, что старое освещение нуждается в обновлении.

«Я заметил, что здесь с освещением довольно плохо, а желтые лампы дают очень мало света. По вечерам сейчас довольно темно», — рассказал программе рижанин Роберт.

Жительница Дарзциемса Лидия отметила, что фонари в ее районе практически не менялись десятилетиями.

«Я живу здесь около 30 лет — столько же стоят и эти фонари. Не помню, чтобы их меняли. Светят, и хорошо. Но если станет светлее, будет лучше», — сказала она.

Что собирались сделать на миллион евро

Проект предусматривал замену 2459 светильников в нескольких районах Риги. Например, на улице Ницгалес в Дарзциемсе планировали установить 34 новых фонаря.

Современное оборудование позволило бы не только сократить потребление электроэнергии, но и регулировать яркость освещения в зависимости от интенсивности движения. В часы, когда транспорта и пешеходов становится меньше, светильники могли бы работать с пониженной мощностью.

Общая стоимость проекта оценивалась примерно в миллион евро. Из этой суммы более 740 тысяч предполагалось покрыть за счет государственного финансирования, полученного от продажи квот на выбросы.

Таким образом, город мог модернизировать часть освещения, используя преимущественно внешние средства. Однако воспользоваться этой возможностью не удалось.

Почему конкурс закончился провалом

Закупку объявили в октябре 2025 года. В конкурсе участвовали четыре компании. Самое дешевое предложение поступило от RCG Lighthouse — чуть менее 450 тысяч евро.

Однако в апреле 2026 года Рижское самоуправление отклонило три заявки и выбрало победителем Vizulo Solutions, предложившую выполнить работы за 523 тысячи евро. Разница между двумя предложениями составляла более 73 тысяч евро.

Отклоненные участники обратились в Бюро по надзору за закупками, которое признало решение самоуправления необоснованным и отменило его. Заместитель руководителя бюро, директор юридического департамента Эвия Мугина пояснила, что ряд заявок был отклонен из-за формальных недостатков, которые можно было устранить путем запроса дополнительных документов.

«Мы согласились с тем, что обе заявки были отклонены необоснованно из-за отсутствия документов, так как законодательство не запрещает заказчику запрашивать такую информацию», — заявила Мугина.

Впоследствии самоуправление вновь выбрало Vizulo Solutions, но и второе решение было отменено после рассмотрения жалоб.

В результате конкурс затянулся настолько, что завершить работы в предусмотренные проектом сроки стало невозможно.

Что это означает для Риги

Главное последствие — потеря возможности использовать более 740 тысяч евро государственного финансирования на обновление освещения. Запланированные 2459 светильников остались без предусмотренной проектом модернизации. Это около 7,5% от общего числа старых натриевых фонарей в столице.

Рига по-прежнему нуждается в замене десятков тысяч устаревших светильников, но для реализации сорвавшегося проекта теперь потребуется новое решение о финансировании и организации работ.

Пока неизвестно, когда самоуправление намерено вернуться к модернизации этих участков и за счет каких средств она может быть проведена.