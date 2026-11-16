В Латвии один из сотрудников частных образовательных учреждений получал из государственных дотаций до 16 729 евро в месяц, одновременно занимая должности в нескольких школах. Это лишь одно из нарушений и рисков, выявленных Государственным контролем при проверке финансов страны за 2025 год. Аудиторы также указали на рост государственного долга, недостатки финансового учета и слабый контроль бюджетных расходов.

Государственный контроль Латвии обнаружил серьезные проблемы в управлении государственными финансами. Среди наиболее заметных выводов — многотысячные зарплаты в частных школах, превышение ограничений на расходы по оплате труда и недостатки учета государственных средств.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на ежегодный аудиторский отчет Государственного контроля, проверка консолидированной финансовой отчетности Латвии за 2025 год показала, что государственные расходы росли почти втрое быстрее доходов. Это увеличило потребность страны в новых заимствованиях.

Почти 17 тысяч евро в месяц за работу в нескольких школах

Особое внимание аудиторов привлекло финансирование частных образовательных учреждений, предлагающих дистанционное обучение. Выяснилось, что четыре взаимосвязанные школы получили в 2025 году 6,16 млн евро государственных дотаций. Это 48% всего финансирования, предназначенного для таких учебных заведений.

При этом одни и те же люди занимали должности заместителей директоров сразу в нескольких школах. В отдельных случаях общая оформленная нагрузка достигала четырех полных ставок. Зарплата одного человека, выплачиваемая из государственных средств, составляла до 200 751 евро в год, или 16 729 евро в месяц.

Закон не запрещает совмещать должности в нескольких образовательных учреждениях. Однако аудиторы сомневаются, что при такой нагрузке человек способен фактически выполнять все оплачиваемые обязанности.

Государственный контроль указывает на возможный риск мошенничества и необходимость усиления надзора за использованием образовательных дотаций.

Важно, что речь пока идет о выявленных рисках, а не об установленном факте хищения средств.

Государство тратит больше, чем зарабатывает

Еще одной проблемой аудиторы назвали растущий разрыв между доходами и расходами бюджета. В 2025 году дефицит государственного бюджета достиг 1,79 млрд евро, а государственный долг к концу года составил 20,5 млрд евро, увеличившись на 7,5%.

Расходы на обслуживание долга выросли до 473 млн евро — на 35% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2023 годом они увеличились более чем вдвое.

Рост расходов объясняется в том числе дополнительным финансированием обороны, внутренней безопасности, социальной поддержки и реализацией проектов с участием европейских фондов.

Госконтроль предупреждает, что при подготовке будущих бюджетов государству придется тщательнее определять приоритеты и решать, какие расходы можно отложить или покрыть за счет перераспределения уже имеющихся средств.

Аудиторы не смогли подтвердить данные на миллиарды евро

Проверка выявила и недостатки государственной финансовой отчетности. Государственный контроль не получил достаточных аудиторских доказательств, чтобы подтвердить корректность ряда показателей на общую сумму 2,256 млрд евро. Отдельные вопросы возникли также в отношении забалансовых активов стоимостью 246,3 млн евро.

Значительная часть замечаний касается учета налоговых обязательств и задолженностей в Службе государственных доходов. В частности, аудиторы указали на проблемы с автоматическим списанием долгов ликвидированных налогоплательщиков, учетом отсрочек налоговых платежей и отражением обязательств перед другими странами ЕС.

Кроме того, самоуправления и другие публичные учреждения не завершили упорядочение учета ряда земельных участков, зданий и других активов.

Это не означает, что все указанные миллиарды исчезли или были потрачены незаконно. Речь идет о суммах, достоверность отражения которых аудиторы не смогли подтвердить из-за недостатков учета.

Ограничения на зарплаты обошли благодаря исключениям

В 2025 году правительство установило ограничение роста фонда оплаты труда в государственном секторе на уровне 2,6%. Формально требование в большинстве случаев соблюдалось, однако многочисленные исключения существенно ослабили его действие.

По данным Госконтроля, исключения были разрешены почти для 90% министерств и самоуправлений, а также почти для половины проверенных государственных и муниципальных предприятий.

В результате фактический рост расходов на оплату труда оказался почти втрое выше установленного ограничения.

В 27 случаях на государственных и муниципальных предприятиях были выявлены превышения допустимых расходов на персонал на общую сумму около 3,08 млн евро.

Аудиторы пришли к выводу, что первоначальная цель ограничения — сдержать рост расходов на зарплаты — была достигнута лишь частично.

Проверка выявила и избыточную бюрократию

Отдельные замечания касаются порядка распределения субсидий и дотаций. В 2025 году на субсидии, дотации и трансферты на содержание было направлено 6,331 млрд евро — около половины расходов основного государственного бюджета.

Однако разные учреждения требуют от получателей финансирования совершенно разные отчеты даже в случаях, когда речь идет об аналогичных мероприятиях. Иногда небольшие суммы сопровождаются более сложными требованиями, чем значительно крупные выплаты.

По оценке Госконтроля, такая система создает лишнюю бюрократическую нагрузку и может снижать эффективность использования бюджетных денег.

Что должно измениться

По итогам проверки Государственный контроль представил три рекомендации. Министерству финансов поручено обеспечить достоверность и проверяемость налоговой отчетности, а также разработать единые принципы контроля субсидий и дотаций.

Министерству образования и науки рекомендовано пересмотреть порядок финансирования частных дистанционных школ и усилить надзор за расходованием выделенных им средств.

При этом аудиторы отмечают и положительные изменения: централизация бухгалтерского учета в государственном управлении уже позволила сократить почти 74 штатные ставки бухгалтеров. Однако окончательно оценить экономию от реформы пока невозможно.

Главный вывод проверки заключается в том, что на фоне растущих государственных расходов и долга Латвии необходимо не только определять новые источники финансирования, но и улучшать контроль за использованием уже выделенных средств.