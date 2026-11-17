Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, завершающая работу на своем посту, заключила брачный договор с супругом — бывшим нидерландским дипломатом Тьяко Тео ван ден Хаутом. Соглашение предусматривает раздельную собственность супругов на все имущество.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже оформила брачный договор со своим супругом, бывшим дипломатом Нидерландов Тьяко Тео ван ден Хаутом. Супруги договорились о режиме раздельной собственности на имущество.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на официальное издание Latvijas Vēstnesis, брачный договор зарегистрирован в ноябре 2026 года.

Согласно условиям соглашения, для всего имущества супругов установлен режим раздельной собственности. Это означает, что имущество каждого из них рассматривается как принадлежащее ему отдельно, а не как общая собственность супругов.

Что означает такой брачный договор

Латвийское законодательство позволяет супругам самостоятельно определить имущественные отношения, заключив брачный договор.

При режиме раздельной собственности каждый супруг самостоятельно владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом. Такой порядок может распространяться как на имущество, приобретенное до брака, так и на имущество, приобретенное во время совместной жизни.

При этом заключение брачного договора само по себе не означает расторжения брака или намерения супругов развестись.

Причины, по которым Браже и ее муж решили оформить соглашение именно сейчас, не сообщаются.

Что известно о супруге Байбы Браже

Тьяко Тео ван ден Хаут ранее работал нидерландским дипломатом.

Сама Байба Браже также имеет многолетний опыт дипломатической службы. В разные годы она представляла Латвию за рубежом, в том числе занимала пост посла в Нидерландах. Браже возглавляет Министерство иностранных дел Латвии с апреля 2024 года.

О других условиях брачного договора и конкретном имуществе, которого касается соглашение, в сообщении агентства не говорится.