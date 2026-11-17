«Необходима люстрация в системе госуправления». К этому призывает на страницах Neatkarīgā Бенс Латковскис и добавляет: «Прежде всего в руководстве государственных предприятий».

По мнению комментатора, чиновничество создало для себя максимально комфортные условия:

«Стоит вам попасть в эту «ложу» — и можно больше ни о чём не беспокоиться. Для вас всегда найдётся уютное местечко. Натворили дел на одном посту (например, допустили беспрецедентную утечку данных)? Не беда — получите новую должность в другом месте (скажем, станете генеральным секретарём Латвийской теннисной федерации). Не особо преуспели в управлении больницей? Тоже не страшно — можно перейти руководить предприятием теплоснабжения. В этой сфере тарифы устанавливает регулятор, и от того, насколько эффективно — или неэффективно — работает сама компания, практически ничего не зависит».

Теперь Кулбергс предлагает разворошить сие гнездилище. Но: «Следует сразу признать, что задача эта будет непростой. Более того, она окажется куда сложнее, чем исключение партии «Новое единство» из правящей коалиции и лишение её политической власти. Политическая власть — это одно, а вот власть административного аппарата, который за долгие годы был полностью взят под контроль упомянутой сетью, — совсем другое дело».

«Будут крики: мол, это наши лучшие менеджеры, самые способные руководители, «незаменимые» кадры. Пусть орут. Допускаю, что поначалу уровень компетентности в системе государственного управления даже снизится — в конце концов, и после восстановления независимости в 1990–1991 годах замена прежних «опытных» кадров была делом непростым…»