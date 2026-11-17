Европейский союз имеет право отвечать на диверсии и кибератаки асимметричными контрмерами. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, принявшая участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Как сообщает Министерство иностранных дел Латвии, на встрече главы внешнеполитических ведомств обсуждали растущие угрозы безопасности европейских государств. По оценке участников заседания, диверсии и кибератаки стали практически повседневным явлением в Европе.

Браже поддержала выработку единой позиции Евросоюза, подчеркнув, что подобные действия не должны оставаться без ответа.

По её мнению, ЕС вправе использовать асимметричные контрмеры, то есть отвечать на враждебные действия не обязательно теми же методами, которыми они были совершены.

«Нет никаких признаков, что Россия хочет мира»

Значительная часть заседания была посвящена войне в Украине и дальнейшей поддержке Киева.

Браже подчеркнула, что в условиях пятой военной зимы Украине необходима немедленная и всесторонняя помощь. Особое внимание, по её словам, следует уделить укреплению устойчивости энергетической инфраструктуры, финансированию государственного бюджета и оборонных потребностей страны.

Министр положительно оценила дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, однако отметила, что решающее значение должны иметь реальные действия России, а не её обещания.

«Россия продолжает террористические нападения на жителей Украины и гражданские объекты, пытаясь таким образом добиться того, чего не может достичь военным путём. Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира», — заявила Браже.

По словам главы латвийского МИД, европейские государства едины во мнении, что требования России относительно европейской безопасности являются абсурдными.

Она подчеркнула, что европейский подход к мирному урегулированию предусматривает чёткую последовательность действий: сначала прекращение огня, затем достижение устойчивого мира и предоставление Украине надёжных долгосрочных гарантий безопасности.

При этом Европа, играющая центральную роль в обеспечении безопасности и стабильности Украины, должна непосредственно участвовать в переговорах.

Новые санкции, визовые ограничения и запрет российского зерна

На заседании Браже призвала ускорить принятие 22-го пакета санкций Евросоюза против России.

Кроме того, министр выступила за ужесточение визовых ограничений, полный запрет импорта и транзита российского и белорусского зерна через территорию ЕС, а также за недопущение легитимизации России в международном спорте.

Отдельно она подчеркнула необходимость до конца 2026 года согласовать финансирование Украины на 2027 год.

Ещё одной задачей министр назвала достижение договорённости об открытии двух оставшихся переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Евросоюз.

В заседании лично участвовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он проинформировал европейских коллег о текущей ситуации в стране, конкретных потребностях Украины в международной помощи и дипломатических усилиях по прекращению войны.

ЕС обсуждает отношения с Сирией и ситуацию на Ближнем Востоке

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности, обсуждались дальнейшее развитие сотрудничества Евросоюза с Сирией и состоявшиеся 27 октября парламентские выборы в Израиле.

Браже положительно оценила прогресс, достигнутый Сирией после свержения режима Башара Асада.

Она выразила поддержку постепенному укреплению отношений между ЕС и Сирией, отметив, что этот процесс должен учитывать достижения страны в области прав человека, верховенства закона, эффективного государственного управления и других направлений.

Безопасность Чёрного моря и сотрудничество с Центральной Азией

В Брюсселе состоялась также отдельная министерская встреча, посвящённая межрегиональной безопасности и развитию транспортных и энергетических связей.

В ней участвовали представители государств Восточного партнёрства, Центральной Азии и Турции.

Браже подчеркнула значение безопасности Черноморского региона, развития транспортных коридоров и энергетических соединений, а также более тесного сотрудничества с партнёрами Евросоюза.

По её словам, эти направления имеют важное значение для укрепления европейской безопасности, экономической устойчивости и стратегических связей между регионами.

Браже получила награду Эстонии

Во время визита в Брюссель глава латвийского МИД провела несколько двусторонних встреч.

В частности, она встретилась с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, который вручил ей эстонский Крест признания за вклад в развитие отношений между двумя государствами.

Кроме того, Браже провела переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Стороны обсудили возможности расширения экономического сотрудничества Латвии и Казахстана, прежде всего в транспортной, логистической и технологической сферах.

Отдельное внимание было уделено укреплению отношений между Казахстаном и Евросоюзом.

Под санкции ЕС попали Wildberries, Ozon и российские банки

На фоне обсуждения дальнейшего санкционного давления на Россию стало известно о расширении ограничительных списков Евросоюза.

Как сообщалось ранее, в новый санкционный пакет включены 12 физических и 101 юридическое лицо, которых ЕС связывает с войной против Украины. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Среди попавших под ограничения — основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.

В обосновании решения говорится, что Wildberries действует как сеть снабжения российских вооружённых сил, способствуя продаже товаров военного и двойного назначения.

В санкционный список также включены крупнейший акционер торговой платформы Ozon Александр Чачава и сын председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко.

Ограничения затронули ряд финансовых организаций, включая банк Unistream и платёжную систему YuMoney.

Под санкции также попали предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе Киришский, Саратовский и Московский нефтеперерабатывающие заводы.

В списках также журналисты и военные блогеры

Евросоюз дополнительно расширил санкционный список лиц, которых Брюссель подозревает в причастности к дестабилизирующей деятельности.

В него включены одно юридическое и 20 физических лиц.

Среди них — корреспондент RT, гражданин Ирландии Чей Боуз, сотрудник Sputnik Latvia Алексей Стефанов, ведущий программы «Время» на Первом канале Виталий Елисеев, а также военные блогеры Юрий Подоляка и Даниил Безсонов.

Таким образом, Евросоюз продолжает расширять санкционное давление на Россию, одновременно обсуждая дополнительные инструменты реагирования на диверсии, кибератаки и другие угрозы безопасности европейских государств.