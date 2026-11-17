Кабинет Министров получил мандат доверия Сейма после почти 7-ми часовых дебатов!

Итак, бурные дебаты, которые продолжались почти 7 часов, завершились сегодня за полтора часа до полуночи голосованием за доверие новому правительству.

Кнопку "за" доверие нажали 57 депутатов - наряду с депутатами Объединенного списка и Нацобъединения, поддержку правительству оказали и 7 депутатов от партии "Латвия на первом месте".

"Против" голосовали депутаты "Нового Единства", "Прогрессивные" и бОльшая часть депутатов "Суверенная власть-Младолатыши".

Не голосовали - два депутата от "Латвия на первом месте", два депутата "Суверенная власть-Младолатыши" и один депутат Объединенного списка.

В ближайший час состоится торжественное заседание нового правительства, которое откроет президент Эдгар Ринкевич.