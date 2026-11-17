"Это наш подарок обществу к празднику", - этими словами сегодня утром Андрис Кулбергс начал пресс-конференцию, посвященную созданию нового правительства. Отметим, что внеочередное заседание Сейма по утверждению правительства намечено уже на сегодня. Такое решение - утвердить новый Кабмин уже сегодня, - принято потому, что в этот день есть возможность президенту присутствовать и выступить на первом (торжественном) заседании нового правительства. В последующие дни и у президента, и у премьера запланированы зарубежные визиты. В частности, у Кулбергса на четверг запланированы переговоры с федеральным канцлером Германии.

Кулбергс, представляя новый состав правительства, особое внимание обратил на появлением в нем, как выразился, премьер "свежих лиц" - прежде всего, беспартийных профессионалов. Это и будущий глава минздрава - управленец и кризисный менеджер Нормундс Станевичс, и кандидат на пост главы МИДа - карьерный дипломат Улдис Яунземс, министром финансов согласился работать экономист и финансист Карлис Пургайлис. Министром обороны остается профессиональный военный Райвис Мелнис, у которого, по словам Кулбергса, образовался хороший тандем с Янисом Домбравой - он сохранит за собой пост главы МВД.

Между тем, информация о двух новых должностях в правительстве Кулбергса - вице-премьеров, - пока не подтвердилась. Точнее - переговоры об этом еще продолжаются и, возможно, такие должности еще в правительстве позже появятся.

Продолжение следует.