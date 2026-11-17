Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась за бортом переговоров о завершении войны в Украине. Несмотря на свой высокий пост, она не вошла в состав европейской переговорной группы. Это решение вызвало споры в Брюсселе, сообщает BNS со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, Каллас рассчитывала получить одну из ключевых ролей в мирном процессе. Ведь согласно основополагающим договорам ЕС именно верховный представитель по иностранным делам отвечает за внешнюю политику объединения.

Однако европейские лидеры решили иначе. Представлять Европу на переговорах будут страны так называемой группы E5 — Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, а также представители Еврокомиссии и Совета ЕС. Для Каллас места в этом формате не нашлось.

Сама глава европейской дипломатии скрывать недовольство не стала.

«Возьмите договоры и прочтите их», — заявила она журналистам в Брюсселе, комментируя свое исключение из переговорной группы.

Каллас подчеркнула, что именно ее должность предполагает руководство внешней политикой ЕС, и дала понять, что по-прежнему готова участвовать в переговорах.

Почему же ее не пригласили?

По словам анонимных дипломатов ЕС, одной из возможных причин стала жесткая позиция Каллас в отношении России, а также ее критика администрации президента США Дональда Трампа.

Впрочем, существует и другое объяснение: переговоры ведут советники по национальной безопасности, которые подчиняются непосредственно лидерам государств. В таком формате пока не участвовали даже госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Тем временем недовольство выражает не только Каллас. Министры иностранных дел ряда европейских стран также не хотят оставаться в стороне от обсуждения будущего Украины.

«Многие страны-члены и министры заявили, что не хотят, чтобы их просто информировали постфактум, а желают сами участвовать в этих обсуждениях», — отметила Каллас.

Теперь она вместе с министрами готовит документ с требованиями к России и перечнем уступок, которые Москва, по мнению европейской стороны, должна сделать для продолжения переговоров.

Ожидается, что эти предложения станут основой позиции Европы на следующем раунде переговоров в Абу-Даби. Однако окончательно не решено даже то, кто будет формулировать европейский мандат — министры иностранных дел или послы стран ЕС.