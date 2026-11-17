Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс представил состав нового правительства Латвии. Министерства финансов, здравоохранения и иностранных дел предложено доверить беспартийным специалистам. Среди кандидатов оказались люди, с которыми Кулбергс ранее учился или работал. Новая коалиция будет располагать минимальным большинством в Сейме — 51 голосом из 100.

В новом правительстве Латвии, которое намерен возглавить Андрис Кулбергс («Объединенный список»), несколько ключевых министерств планируется передать беспартийным специалистам. Среди предложенных кандидатов — банковский экономист, опытный дипломат и бывший руководитель крупной рижской больницы. При этом часть министров сохранит свои должности.

Как сообщает агентство ЛЕТА, во вторник, 17 ноября, Кулбергс представил состав будущего кабинета и обозначил его основные задачи. Правительство планируют сформировать «Объединенный список» (ОС) и Национальное объединение (НО), которые вместе располагают 51 депутатским мандатом.

Кто получит ключевые министерства

На должность министра финансов предложен Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele. Он работает в финансовой отрасли около 25 лет, ранее занимал должности в Parex banka, SEB banka и других кредитных учреждениях.

С 2024 года Пургайлис является главным экономистом Citadele в Латвии. Кроме того, он уже консультирует Кулбергса по финансовым и экономическим вопросам в качестве внештатного советника.

Министерство здравоохранения предложено возглавить Нормундсу Станевичсу — члену правления Amber Beverage Group и бывшему руководителю Рижской Восточной клинической университетской больницы. В разные годы Станевичс также руководил советом больницы имени Паула Страдиня, работал финансовым директором Ventspils nafta и возглавлял предприятия пищевой промышленности.

На должность министра иностранных дел выдвинут Гиртс Яунземс, посол Латвии в Узбекистане. Он работает в дипломатической службе с 1999 года, занимал различные должности в Министерстве иностранных дел и латвийских дипломатических представительствах за рубежом.

Среди кандидатов — одноклассник и сокурсник Кулбергса

В биографиях некоторых будущих министров есть интересные совпадения. Так, кандидат на пост главы МИД Гиртс Яунземс учился в одном классе с Кулбергсом, а претендент на должность министра здравоохранения Нормундс Станевичс был его сокурсником.

Министерство сообщения предложено доверить Кришсу Липшансу, который сейчас консультирует Кулбергса по юридическим вопросам. Липшанс также входит в правление Автомобильной ассоциации, с которой ранее был связан будущий премьер, и работал его помощником в Сейме.

Таким образом, среди предложенных беспартийных кандидатов есть не только отраслевые специалисты, но и люди, уже знакомые Кулбергсу по учебе или профессиональной деятельности.

Кто сохранит должности, а кто станет новым министром

Министр обороны Райвис Мелнис, бывший полковник Национальных вооруженных сил, согласился продолжить работу в новом кабинете. Свои должности также должны сохранить министр внутренних дел Янис Домбрава и министр культуры Наурис Пунтулис, представляющие Национальное объединение.

За Эдгарсом Таварсом из «Объединенного списка» планируется сохранить Министерство умного управления и регионального развития.

Остальные министерства предлагается распределить следующим образом:

Министерство экономики — Эдгарс Штелмахерс (ОС), депутат Сейма и предприниматель, ранее руководивший Cēsu alus.

Министерство образования и науки — Чеславс Батня (ОС), депутат Сейма, бывший директор школы.

Министерство земледелия — Эдгарс Путра (ОС), депутат Сейма и фермер.

Министерство юстиции — Виестурс Витовскис (ОС), нынешний парламентский секретарь Минюста.

Министерство благосостояния — Илзе Индриксоне (НО), председатель партии, ранее занимавшая посты министра экономики и министра образования.

Окончательно министры смогут приступить к исполнению обязанностей после утверждения правительства Сеймом.

Министерство климата и энергетики планируют реорганизовать

Одним из первых изменений в структуре государственного управления может стать реорганизация Министерства климата и энергетики. Кулбергс подтвердил, что намерен начать этот процесс на первом этапе работы правительства. До завершения реорганизации политический надзор за соответствующей сферой премьер планирует осуществлять самостоятельно.

Среди других приоритетов он назвал ускорение экономического роста, повышение эффективности государственного управления, укрепление безопасности и сокращение времени, необходимого для принятия решений.

По мнению Кулбергса, небольшая коалиция из двух политических сил сможет действовать быстрее, поскольку ей не придется согласовывать решения с большим количеством партнеров.

У нового правительства будет всего один голос запаса

«Объединенный список» получил на выборах 41 депутатский мандат, а Национальное объединение — десять. Таким образом, вместе они располагают 51 голосом — минимальным большинством в 100-местном Сейме.

Это означает, что для принятия решений, требующих поддержки большинства всех депутатов, коалиции необходимо сохранять единство практически в полном составе.

Кулбергс объясняет выбор более узкой коалиции стремлением ускорить реформы и избежать разногласий, мешающих принятию решений.

Второе правительство Кулбергса за полгода

Андрис Кулбергс впервые возглавил латвийское правительство в конце мая 2026 года после распада предыдущей коалиции. На парламентских выборах осенью его «Объединенный список» получил 41 мандат, став крупнейшей политической силой нового Сейма.

Теперь Кулбергс намерен сформировать второй кабинет, в котором значительную роль будут играть не только партийные политики, но и приглашенные специалисты.

Окончательное решение о составе правительства должен принять Сейм.