В декларацию будущего правительства Латвии включён вопрос о судьбе двух крупнейших телекоммуникационных компаний страны — Latvijas Mobilais telefons (LMT) и Tet. Их планируется объединить и передать под управление нового государственного холдинга — Латвийского фонда развития.

Об этом во вторник, 17 ноября, на пресс-конференции заявил кандидат на пост премьер-министра и действующий глава правительства Андрис Кулбергс («Объединённый список»), сообщает агентство LETA.

Государство, по словам Кулбергса, уже потеряло до 80 миллионов евро

Как пояснил политик, LMT и Tet должны стать первыми государственными предприятиями, которые войдут в состав пока ещё не созданного Латвийского фонда развития.

При этом включение компаний в новый холдинг предполагает их объединение.

Кулбергс считает, что существующая структура телекоммуникационного рынка неэффективна.

По его словам, Латвия остаётся одной из немногих европейских стран, где оператор традиционной фиксированной связи отделён от оператора мобильной связи.

Такая ситуация, по мнению политика, приводит к финансовым потерям для государства и сдерживает развитие обеих компаний.

Кулбергс утверждает, что из-за существующего разделения государство уже недополучило от 50 до 80 миллионов евро.

Кроме того, как считает кандидат в премьеры, предприятия развиваются недостаточно быстро, а их стоимость снижается.

Что представляет собой Латвийский фонд развития

Ранее Кулбергс сообщил о намерении создать Латвийский фонд развития, который будет работать как холдинговая компания, управляющая государственными предприятиями.

Предполагается, что новая структура позволит централизовать управление государственными активами и изменить порядок привлечения финансирования.

В частности, сейчас государственные предприятия могут самостоятельно выходить на рынок капитала, выпуская облигации.

После создания фонда предполагается, что размещением облигаций будет заниматься непосредственно холдинговая компания, а не каждое предприятие по отдельности.

По замыслу Кулбергса, такая модель должна повысить эффективность управления государственным капиталом.

Что будет с долями шведской Telia

Вопрос об объединении Tet и LMT тесно связан с возможным выкупом долей, принадлежащих шведской телекоммуникационной группе Telia Company.

Правления обеих компаний должны до 17 ноября представить предложения относительно приобретения принадлежащих Telia долей.

Затем государственная компания по управлению активами Possessor до 24 ноября обобщит предложения и подготовит углублённую оценку возможной сделки.

Министерство экономики должно представить правительству результаты этой работы до 1 декабря.

В настоящее время структура собственности компаний выглядит следующим образом.

В Tet государству через Possessor принадлежит 51% капитала, а дочерней компании Telia — Tilts Communications — оставшиеся 49%.

В LMT структура акционеров сложнее:

49% принадлежит Telia и её дочерней компании Sonera Holding;

23% — Латвийскому государственному центру радио и телевидения (LVRTC);

23% — компании Tet;

5% — государственной компании Possessor.

Таким образом, возможное объединение двух операторов потребует решения вопросов, связанных не только с государственным управлением, но и с интересами частного иностранного акционера.

Судьба нового правительства решится сегодня

Планы относительно LMT и Tet представлены на фоне формирования нового правительства Латвии.

Предполагается, что в правящую коалицию войдут две политические силы — «Объединённый список» и Национальное объединение.

Вместе они располагают минимальным большинством в Сейме — 51 голосом из 100.

О поддержке будущего правительства также заявил лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс. Его политическая сила имеет в парламенте 17 депутатов, однако ожидается, что за кабинет Кулбергса проголосуют не все представители партии.

Голосование Сейма об утверждении нового правительства запланировано на 17 ноября.

Пока объединение LMT и Tet остаётся политическим намерением, закреплённым в проекте правительственной декларации. Окончательные решения о структуре компаний и выкупе долей Telia ещё не приняты.