Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете решила передать на благотворительность 24 наряда из своей коллекции. Среди них — костюмы и платья, которые она надевала на важные государственные и культурные мероприятия. Вырученные средства направят на помощь жителям Украины.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на помощницу политика Элину Бивиню, благотворительная инициатива будет представлена 19 ноября в Алуксне.

От торжественного ужина в Афинах до литературной премьеры

В коллекцию вошли как оригинальные работы самой Калниете, так и переделанные ею вещи, приобретённые на блошиных рынках Риги и других городов мира.

Некоторые наряды имеют особую историю.

Например, на благотворительность передан костюм, созданный для торжественного ужина в Афинах по случаю подписания договора о вступлении Латвии в Европейский союз.

Среди других вещей — жакет, сшитый для представительских мероприятий в период, когда Калниете занимала пост министра иностранных дел.

Также желающие смогут приобрести платье, созданное специально к презентации её романа «Māte sieva. Sieva māte. Meita sieva».

Ещё один необычный наряд появился благодаря находке на блошином рынке в Бухаресте. Там Калниете купила юбку от румынского национального костюма, которую впоследствии превратила в платье. В нём она участвовала в праздновании первой годовщины Дома собраний в Саду судьбы (Likteņdārzs).