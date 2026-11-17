Кандидат на пост министра иностранных дел Латвии Гиртс Яунземс намерен сделать экономическую дипломатию одним из главных направлений работы ведомства. В числе его приоритетов — привлечение иностранных инвестиций, поддержка латвийского экспорта и повышение эффективности государственного управления.

При этом будущий министр призывает тщательно оценивать последствия новых ограничений в отношении России и Беларуси, поскольку ответные меры Москвы могут серьёзно ударить по латвийским портам и железной дороге.

Об этом Яунземс рассказал агентству LETA 17 ноября, перед голосованием Сейма об утверждении нового правительства Андриса Кулбергса.

Дипломаты должны помогать латвийскому бизнесу

По словам Яунземса, основные приоритеты Министерства иностранных дел будут соответствовать задачам нового правительства: укрепление безопасности, развитие экономики и повышение эффективности государственного управления.

Одновременно он намерен искать возможности для сокращения расходов самого внешнеполитического ведомства.

Одной из важнейших задач будущий министр считает более тесное сотрудничество МИД с другими министерствами, прежде всего отвечающими за отдельные отрасли экономики.

Яунземс хочет, чтобы латвийские дипломаты, почётные консулы и граждане Латвии, работающие в международных организациях за рубежом, располагали необходимой информацией о возможностях страны.

Это позволило бы им активнее представлять Латвию за границей, привлекать иностранных инвесторов и помогать латвийским предприятиям выходить на новые рынки.

По мнению кандидата в министры, такая деятельность способна обеспечить государству дополнительные доходы, которые впоследствии можно будет направлять в том числе на укрепление безопасности.

Кроме того, Яунземс намерен использовать международные контакты высших должностных лиц Латвии для продвижения конкретных инвестиционных и экономических проектов.

В работе зарубежных представительств хотят устранить дублирование

Говоря о повышении эффективности Министерства иностранных дел, Яунземс отметил необходимость лучшей координации деятельности представителей Латвии за рубежом.

По его мнению, важно исключить ситуации, когда разные структуры параллельно занимаются одними и теми же вопросами.

Каждое представительство и каждый сотрудник должны иметь чётко определённые функции и выполнять их максимально результативно.

При этом кандидат на пост министра пока не готов говорить о возможном закрытии отдельных латвийских посольств.

Он пояснил, что в ходе переговоров с будущим премьер-министром Андрисом Кулбергсом столь подробные вопросы ещё не рассматривались.

Запрет транзита российского зерна: решение должно учитывать последствия

Отдельной темой интервью стал вопрос о возможном запрете транзита российского и белорусского зерна через территорию Латвии.

Ранее Министерство иностранных дел выступило с соответствующим предложением.

На вопрос, намерен ли он продолжать продвигать эту инициативу, Яунземс ответил, что подобное решение должно приниматься правительством совместно, с учётом как интересов безопасности, так и экономических последствий.

По его словам, сотрудничество с Россией необходимо ограничивать, не допуская ситуаций, при которых Москва получает дополнительные доходы.

Однако при введении новых ограничений необходимо заранее оценивать не только их непосредственный эффект, но и возможные ответные действия России.

Россия может перекрыть грузы из Центральной Азии

Яунземс не исключает, что в ответ на решения Латвии Россия может полностью заблокировать грузопотоки из Центральной Азии.

Такой сценарий, по его оценке, способен создать дополнительные проблемы для латвийской транспортной отрасли.

Прежде всего речь идёт о возможных последствиях для портов и железнодорожных перевозок.

Поэтому, считает кандидат в министры, необходимо оценивать не только отношения с Россией, но и политические и экономические риски сотрудничества с другими государствами.

В частности, следует заранее выяснить, какие потери могут возникнуть у латвийских предприятий и государственного бюджета, а также существуют ли реальные возможности их компенсировать.

Яунземс подчеркнул, что вопрос о запрете зернового транзита не относится исключительно к компетенции Министерства иностранных дел.

По его мнению, все аргументы за и против ограничений необходимо совместно рассмотреть с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством экономики и Министерством сообщения.

Только после такой оценки правительство сможет выбрать решение, наиболее соответствующее интересам безопасности и экономики Латвии.

Таким образом, Яунземс выступает за ограничение экономических связей с Россией, но одновременно призывает учитывать возможные потери для латвийской транспортной инфраструктуры и других отраслей.

Команда нового министра пока не сформирована

Отвечая на вопрос о формировании своего бюро, Яунземс признал, что пока не может назвать конкретные сроки.

По его словам, первая беседа о возможном назначении на должность министра иностранных дел в правительстве Андриса Кулбергса состоялась только в среду на прошлой неделе.

После этого события развивались очень быстро, поэтому времени на окончательное формирование команды пока не было.

Одноклассник будущего премьера и опытный дипломат

Как сообщалось ранее, на пост министра иностранных дел в новом правительстве выбран действующий посол Латвии в Узбекистане Гиртс Яунземс.

Примечательно, что он является бывшим одноклассником Андриса Кулбергса.

При этом Яунземс обладает многолетним опытом работы в дипломатической службе.

В Министерстве иностранных дел Латвии он работает с 1999 года.

Яунземс получил степень магистра права в Латвийском университете и за годы дипломатической карьеры занимал различные должности в структурах МИД.

В частности, он руководил Департаментом экономической дипломатии — направлением, которому теперь намерен уделять особое внимание уже в качестве министра.

Кроме того, Яунземс работал в латвийских посольствах в России, Италии и Греции.

В 2025 году он был назначен послом Латвии в Узбекистане. Это стало его первым назначением на должность посла.

Теперь дипломату предложено возглавить внешнеполитическое ведомство Латвии в новом кабинете министров.

Окончательное решение о его назначении, как и об утверждении всего правительства Андриса Кулбергса, должен принять Сейм.