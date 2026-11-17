Кандидат на пост министра сообщения Латвии Кришс Липшанс заявил, что его главной задачей станет стабилизация ситуации в транспортной отрасли. По его словам, накопившихся проблем настолько много, что сейчас необходимо прежде всего не допустить дальнейшего ухудшения положения.

Как сообщает агентство LETA, Липшанс, выдвинутый на должность министра в новом правительстве Андриса Кулбергса, намерен пересмотреть подходы к управлению крупнейшими транспортными проектами и предприятиями страны.

«В отраслях, находящихся под надзором Министерства сообщения, очень много проблем. Поэтому необходимо попытаться стабилизировать ситуацию, чтобы положение не ухудшилось ещё сильнее. Изменив подход, этого можно добиться», — заявил Липшанс.

Проблемы практически во всех направлениях

По словам будущего министра, серьёзные трудности наблюдаются сразу в нескольких ключевых сферах.

Это пассажирские перевозки общественным транспортом, национальная авиакомпания airBaltic, международный железнодорожный проект Rail Baltica и государственное предприятие Latvijas dzelzceļš.

Особое беспокойство вызывает финансовое положение латвийской железной дороги.

Как отметил Липшанс, в ближайшие годы Latvijas dzelzceļš будет ежегодно нуждаться в государственных дотациях, превышающих 30 миллионов евро.

Таким образом, речь идёт не только о необходимости реформировать транспортную систему, но и о значительных дополнительных расходах государственного бюджета.

Первый срочный вопрос — транзит российского зерна

Одной из первоочередных задач Липшанс назвал решение вопроса о транзите российского зерна через территорию Латвии.

По его словам, Министерство иностранных дел уже представило правительству возможный вариант решения, а Министерство сообщения выступает одним из ответственных ведомств.

Однако будущий министр подчеркнул, что любые ограничения необходимо предварительно оценить с точки зрения возможных последствий.

«Нужно посмотреть, к какому решению мы придём, поскольку без оценки рисков было бы неразумно двигаться дальше», — сказал Липшанс.

Таким образом, вопрос о российском зерновом транзите остаётся открытым, а окончательное решение должно учитывать не только политические, но и экономические последствия.

airBaltic предстоит реструктуризация

Ещё одним неотложным вопросом Липшанс назвал реструктуризацию национальной авиакомпании airBaltic.

Подробностей о предполагаемых изменениях он пока не сообщил, однако включил ситуацию с авиаперевозчиком в число проблем, требующих первоочередного внимания нового руководства Министерства сообщения.

Вместе с этим будущему министру предстоит продолжить уже начатую работу по пересмотру реализации проекта Rail Baltica.

Rail Baltica придётся сокращать

Липшанс сообщил, что на протяжении всего лета совместно с будущим премьер-министром Андрисом Кулбергсом работал над изменением модели управления Rail Baltica и пересмотром минимального объёма проекта.

По его словам, существующая схема управления слишком раздроблена, а масштабы строительства не соответствуют реальным финансовым возможностям.

«Мы попытаемся упорядочить модель управления внутри страны, чтобы она не была раздробленной. Также важно сократить масштаб проекта, поскольку в нынешнем объёме его невозможно реализовать даже со всем финансированием Евросоюза», — пояснил Липшанс.

Он напомнил, что на политическом уровне уже принято решение: стоимость строительства не должна превышать 20 миллионов евро за километр.

Однако, по мнению будущего министра, необходимо стремиться к ещё большему сокращению расходов.

«Политически уже принято решение, что расходы не должны превышать 20 миллионов евро за километр, но нужно пытаться снизить их ещё больше», — подчеркнул он.

Проблемы с европейским финансированием

Липшанс отметил, что премьер-министр уже начал добиваться в Совете Европейского союза максимально возможного финансирования Rail Baltica.

Эту работу предстоит продолжить и новому правительству.

При этом Латвия уже ведёт переговоры с Европейской комиссией относительно обязательств по ранее заключённым договорам в рамках проекта.

Проблема заключается в том, что страна получила европейские средства на определённые цели, но теперь не может выполнить первоначально предусмотренные задачи.

«Мы получили финансирование ЕС, но не можем достичь запланированных целей. Это означает, что удорожание придётся финансировать из государственного бюджета, однако необходимо попытаться решить эту проблему», — заявил Липшанс.

Фактически новому руководству Министерства сообщения предстоит найти способ одновременно сократить стоимость Rail Baltica, пересмотреть обязательства и сохранить европейское финансирование.

Кто будет работать с новым министром?

Отвечая на вопрос о составе своего будущего бюро, Липшанс сообщил, что окончательное решение пока не принято.

По его словам, сначала необходимо определить реальные возможности министерства и основные направления работы.

После этого станет понятно, какие советники потребуются для решения наиболее важных проблем.

Липшанс подчеркнул, что кандидатов будут оценивать прежде всего по профессиональной компетентности и опыту в соответствующих сферах.

Новое правительство будет располагать минимальным большинством

Как сообщалось ранее, новое правительство Латвии формируют «Объединённый список» (AS) и Национальное объединение (NA).

Вместе эти политические силы располагают 51 депутатским мандатом в Сейме — минимальным большинством, необходимым для устойчивой работы коалиции.

При этом поддержку новому правительству пообещал и Айнарс Шлесерс, партия которого «Латвия на первом месте» имеет 17 депутатов. Однако ожидается, что за кабинет проголосуют не все представители этой партии.

На пост премьер-министра выдвинут Андрис Кулбергс.

Министром финансов должен стать главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис, министром здравоохранения — член правления Amber Beverage Group Нормундс Станевичс, а министром иностранных дел — посол Латвии в Узбекистане Гиртс Яунземс.

Министром сообщения выбран прежний советник Кулбергса по юридическим вопросам Кришс Липшанс.

Кто ещё войдёт в Кабинет министров?

Согласно представленному составу нового правительства, свои должности сохранят министр обороны Райвис Мелнис, министр внутренних дел Янис Домбрава и министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс.

На пост министра земледелия приглашён депутат и фермер Эдгарс Путра.

Министром экономики должен стать депутат Сейма и предприниматель Эдгарс Штелмахерс, министром образования и науки — депутат Чеславс Батня.

Министерство юстиции возглавит нынешний парламентский секретарь ведомства Виестурс Витовскис.

От Национального объединения пост министра культуры сохранит Наурис Пунтулис, а министром благосостояния станет председатель партии Илзе Индриксоне.

Кроме того, Кулбергс подтвердил, что на первом этапе работы правительства планируется начать реорганизацию Министерства климата и энергетики.

До завершения преобразований политический надзор за этой сферой премьер-министр намерен осуществлять лично.

Почему Кулбергс отказался от других партнёров?

После победы «Объединённого списка» на выборах в Сейм, где партия получила 41 мандат, Кулбергсу повторно предложили сформировать правительство.

Коалиционным партнёром стало Национальное объединение, располагающее десятью депутатскими местами.

В оппозиции остались «Прогрессивные» с десятью мандатами и «Новое единство» с семью.

По мнению Кулбергса, эти партии могли бы препятствовать пересмотру прежней государственной политики.

Ожидается, что Сейм рассмотрит вопрос об утверждении нового Кабинета министров уже во вторник, 17 ноября.

Для Кришса Липшанса начало работы на посту министра сообщения, в случае утверждения правительства, будет связано с необходимостью одновременно решать проблемы нескольких крупнейших транспортных направлений страны — от финансирования железной дороги и будущего airBaltic до сокращения расходов на Rail Baltica и определения дальнейшей судьбы российского зернового транзита.