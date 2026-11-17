Латвийское общество больниц (ЛОБ) с надеждой ожидает назначения Нормундса Станевичса министром здравоохранения. Представители медицинских учреждений рассчитывают, что он будет столь же активно отстаивать интересы всей отрасли, как прежде защищал интересы Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Как сообщает агентство LETA, председатель правления Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш положительно оценил профессиональный опыт кандидата на пост министра, однако подчеркнул, что новому руководителю отрасли предстоит решить целый ряд серьёзных проблем.

«Надеемся, ему не придётся заново объяснять проблемы»

По словам Берзиньша, представители больниц внимательно следили за работой Станевичса как в Рижской Восточной клинической университетской больнице, так и в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня.

Опыт управления крупными медицинскими учреждениями, по мнению общества, должен помочь будущему министру лучше понимать особенности всей системы здравоохранения.

В частности, речь идёт о взаимодействии между семейными врачами, специалистами, амбулаторными учреждениями и больницами.

Берзиньш выразил надежду, что Станевичс сможет использовать приобретённые знания на министерском посту и будет учитывать значение каждого этапа оказания медицинской помощи.

Представители больниц также рассчитывают, что им не придётся заново объяснять новому министру давно известные проблемы отрасли и напоминать о том, что потребности пациентов должны оставаться главным приоритетом.

Пациенты слишком часто оказываются в приёмных отделениях больниц

Латвийское общество больниц уже длительное время выступает за пересмотр принципов организации медицинской помощи.

По мнению Берзиньша, система должна быть устроена таким образом, чтобы первым звеном для пациента оставался семейный врач.

Именно он должен оценивать состояние человека, направлять его на необходимые обследования и консультации специалистов.

В приёмное отделение больницы пациенту следует обращаться прежде всего в экстренных случаях, когда требуется срочная оценка состояния здоровья.

Уже там медицинские работники должны решать, необходимо ли дальнейшее лечение в стационаре.

По мнению представителей больниц, более чёткое распределение пациентов между различными уровнями медицинской помощи позволило бы эффективнее использовать ресурсы здравоохранения.

Деньги, сэкономленные в регионах, ушли в Ригу

Одной из главных тем предстоящих переговоров с новым министром станет реформа больничной сети и её влияние на финансирование медицинских учреждений.

Особую обеспокоенность общества вызывает положение региональных больниц.

Берзиньш утверждает, что в результате реформы сэкономленные средства были перенаправлены в Ригу.

При этом в трёх крупных больницах за пределами столицы пришлось сократить количество штатных нагрузок сотрудников.

Представители отрасли считают такое перераспределение средств серьёзной проблемой, поскольку оно может отразиться на доступности медицинской помощи для жителей регионов.

Где обещанные 14 миллионов евро?

Берзиньш напомнил, что летом, утверждая реформу больничной сети, правительство предусмотрело дополнительные меры по финансированию здравоохранения.

Министерству финансов совместно с другими ответственными ведомствами было поручено сократить расходы государственного сектора за счёт пересмотра функций и повышения эффективности рабочих процессов.

Предполагалось, что таким образом Министерство здравоохранения получит дополнительные 14 миллионов евро на период 2027–2030 годов.

Эти средства планировалось направить главным образом на повышение доступности медицинских услуг в регионах и обеспечение работы региональных больниц.

Однако, по словам руководителя общества, сейчас ему неизвестно, как складывается ситуация с государственным бюджетом и будет ли будущий министр настаивать на выделении обещанного финансирования.

«Об этом необходимо будет говорить с будущим министром», — отметил Берзиньш.

Он подчеркнул, что сокращение финансирования уже оказалось значительным, а для отдельных медицинских учреждений — особенно болезненным.

Региональные больницы вынуждены отказываться от услуг

Реформа больничной сети заставляет медицинские учреждения пересматривать организацию своей работы.

Некоторым из них приходится принимать решения об отказе от отдельных видов медицинской помощи.

В качестве примера Берзиньш привёл объединение Балвской и Гулбенской больниц, которое приняло решение прекратить оказание родовспомогательной помощи.

Обсуждения аналогичных изменений, по его словам, звучали и в отношении Мадонской больницы.

Такие решения вызывают вопросы о том, насколько доступной останется медицинская помощь для жителей регионов и как далеко пациентам придётся ездить за необходимыми услугами.

Берзиньш убеждён, что реформа больничной сети обязательно должна находиться в повестке дня нового министра здравоохранения.

При этом решения, касающиеся дальнейшей работы больниц, необходимо принимать на основании объективных данных.

Кто такой Нормундс Станевичс?

На пост министра здравоохранения в новом правительстве выдвинут Нормундс Станевичс, член правления компании Amber Beverage Group.

Ранее он несколько лет возглавлял правление Рижской Восточной клинической университетской больницы — одного из крупнейших медицинских учреждений Латвии.

В мае прошлого года Станевичс объявил об уходе с должности.

Тогда он объяснил своё решение отсутствием оснований для конструктивного сотрудничества с советом больницы.

По его словам, его представления о дальнейшем развитии медицинского учреждения существенно отличались от позиции совета.

До этого Станевичс также возглавлял временный совет Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня.

Новое правительство должны утвердить уже во вторник

Как сообщалось ранее, утверждение нового Кабинета министров запланировано на вторник, 17 ноября.

В состав правящей коалиции должны войти «Объединённый список» (Apvienotais saraksts) и Национальное объединение (NA).

Одновременно продолжаются переговоры о возможном введении должностей заместителей премьер-министра.

Однако, согласно имеющейся информации, во вторник утверждать эти должности пока не планируется.

Латвийское общество больниц заявляет, что с надеждой смотрит на возможные перемены в здравоохранении после назначения Станевичса.

Представители отрасли рассчитывают на конструктивное сотрудничество с новым министром, прежде всего в вопросах финансирования региональных больниц, организации медицинской помощи и сохранения доступности услуг для пациентов.