Напомним, что первоначально правительство планировалось утвердить не раньше пятницы, 20-го ноября. Однако вчера поздно вечером Андрис Кулбергс объявил однопартийцам и партнерам, что все поменялось - внеочередное заседание Сейма по утверждению правительства будет созвано сегодня, 17-го ноября, в 15.00.

Что же случилось? В чем причина спешки? Особенно учитывая, что вчера вечером еще не были полностью готовы правительственная декларация (обязательный документ) и коалиционный договор.

Причина первая - "техническая". Выяснилось, что уже с четверга президент будет отсутствовать в стране. И стало быть он не сможет по традиции лично открыть торжественное заседание нового правительства. Плотный график у президента и на следующей неделе... Поменялся график и у самого Кулбергса - тоже запланированы зарубежные визиты. Поэтому было решено назначить утверждение на вторник, 17-го ноября.

Вторая причина - был риск, что в пятницу в заседании парламента не смогут участвовать все депутаты от правящей коалиции. Зависеть от голосов оппозиции уже в момент утверждения правительства - плохой знак.

Третья причина - в новом правительстве много абсолютных новичков в политике и в госуправлении. И чем больше времени будет до их вступления в должность, тем больше опасность, что они "сболтнут" журналистам лишнего, да и сами журналисты получат больше времени, чтобы собрать на того или иного кандидата какой-то компромат.

И, наконец, четвертая причина - быстрое утверждение лишит возможности разного рода экспертов, неправительственные организации, журналистов и оппозицию разнести в пух и прах правительственную декларацию. А так все будут критиковать поавительственный план уже после того, как правительство получит мандат доверия Сейма.

Есть и еще одна польза от срочного утверждения правительства - новоиспеченные министры таким образом получат приглашение на праздничный прием по случаю 18-го ноября у Ринкевича.

Список членов нового правительства ЗДЕСЬ