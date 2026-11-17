Латвии необходимо уже сейчас приступить к постепенному сокращению государственных расходов, чтобы избежать болезненных бюджетных решений в 2030 году. При этом никакого экономического или финансового кризиса в стране сейчас нет, а экономика развивается достаточно успешно. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов в новом правительстве Андриса Кулбергса Карлис Пургайлис.

Как сообщает агентство LETA, будущий глава Минфина считает, что последствия ранее принятых решений могут потребовать через несколько лет существенного урезания государственных расходов. Чтобы избежать резких мер, подготовку к этому необходимо начинать заранее.

Экономика растёт, но расходы придётся сокращать

По словам Пургайлиса, нынешняя экономическая ситуация не даёт оснований говорить о кризисе. Однако при планировании государственных финансов необходимо учитывать не только текущие показатели, но и обязательства, которые Латвии предстоит выполнять в последующие годы.

Именно ранее принятые решения, как считает кандидат в министры, создают предпосылки для значительного сокращения расходов в 2030 году.

«Поэтому уже сейчас, начиная работу над государственным бюджетом на следующий год и последующие годы, рациональнее приступить к постепенному сокращению расходов, чтобы в 2030 году это урезание не было столь масштабным», — пояснил Пургайлис.

Таким образом, он предлагает не откладывать бюджетную экономию до момента, когда она станет неизбежной, а распределить сокращение расходов на несколько лет.

При этом конкретные статьи бюджета, которые предполагается урезать, Пургайлис пока не назвал.

Главная задача — бюджет на 2027 год

Рассказывая о своих приоритетах в случае утверждения на должность министра финансов, Пургайлис прежде всего выделил подготовку государственного бюджета на 2027 год.

Одновременно он намерен заняться разработкой долгосрочного бюджетного плана, который определит финансовую политику государства на последующие годы.

По его мнению, бюджетное планирование должно учитывать необходимость постепенного сокращения расходов и предотвращения более серьёзных финансовых проблем в будущем.

Ещё одним важным направлением работы станет подготовка позиции Латвии по следующему многолетнему бюджету Европейского союза.

Пургайлис считает, что стране необходимо заранее определить свои приоритеты, чтобы финансирование из европейских фондов использовалось максимально эффективно и соответствовало реальным потребностям Латвии.

Речь идёт не только о получении европейских средств, но и о том, насколько результативно государство сможет направлять их на развитие экономики и решение других задач.

Что касается будущей команды Министерства финансов, то её формирование ещё продолжается.

Пургайлис сообщил, что окончательный состав его бюро станет известен ближе к концу нынешней недели.

Кто станет министром финансов

На должность министра финансов в новом кабинете министров предложен главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Он должен войти в правительство, которое формирует Андрис Кулбергс, представляющий «Объединённый список».

Новую правящую коалицию планируется создать всего из двух политических сил — «Объединённого списка» и Национального объединения.

Вместе они располагают 51 депутатским голосом в Сейме, то есть минимальным большинством, необходимым для утверждения правительства.

В правительство пригласили представителей бизнеса и дипломатии

Помимо Пургайлиса, в состав нового кабинета предложено включить нескольких кандидатов, ранее работавших за пределами правительства.

Так, министром здравоохранения должен стать член правления компании Amber Beverage Group Нормундс Станевичс.

На должность министра иностранных дел выбран посол Латвии в Узбекистане Гиртс Яунземс.

Министерство сообщения предполагается доверить Кришсу Липшансу, который до сих пор работал советником премьер-министра по юридическим вопросам.

Кандидатом на пост министра экономики стал депутат Сейма и предприниматель Эдгарс Штелмахерс, представляющий «Объединённый список».

Министерство земледелия предложено возглавить депутату и фермеру Эдгарсу Путре, также представляющему эту политическую силу.

На должность министра образования и науки выбран депутат Сейма Чеславс Батня.

Министром юстиции должен стать Виестурс Витовскис, до сих пор занимавший пост парламентского секретаря Министерства юстиции.

Кто сохранит свои должности

Часть министров продолжит работу и в новом правительстве.

В частности, пост министра обороны сохранит Райвис Мелнис.

Министерство внутренних дел по-прежнему будет возглавлять представитель Национального объединения Янис Домбрава.

Эдгарс Таварс из «Объединённого списка» продолжит руководить Министерством умного управления и регионального развития.

От Национального объединения в правительстве останется министр культуры Наурис Пунтулис.

В то же время должность министра благосостояния займёт председатель Национального объединения Илзе Индриксоне.

Таким образом, новое правительство будет сочетать министров, уже имеющих опыт работы в кабинете, с кандидатами, пришедшими из банковской сферы, бизнеса, дипломатической службы и парламента.

Министерство климата и энергетики ждёт реорганизация

Одним из первых организационных решений будущего правительства может стать изменение структуры Министерства климата и энергетики.

Андрис Кулбергс подтвердил, что реорганизацию этого ведомства планируется начать уже на первоначальном этапе работы кабинета.

При этом до завершения преобразований политическое руководство соответствующей сферой возьмёт на себя непосредственно премьер-министр.

Как именно будет реорганизовано министерство и каким образом распределят его нынешние функции, пока не уточняется.

Почему Кулбергс выбрал коалицию всего из двух партий

Андрису Кулбергсу повторно предложили сформировать правительство после победы «Объединённого списка» на выборах в Сейм.

Эта политическая сила получила 41 депутатский мандат.

Её партнёром по коалиции стало Национальное объединение, располагающее десятью местами в парламенте.

В результате две партии вместе получили ровно 51 голос — минимальное большинство в стоместном Сейме.

При формировании коалиции было решено не приглашать в правительство «Прогрессивных», у которых десять депутатских мандатов, и «Новое Единство», располагающее семью местами.

Кулбергс объяснил это тем, что участие данных партий могло бы затруднить пересмотр политики, проводившейся ранее.

Решение о новом правительстве ожидается 17 ноября

Окончательно состав и программа нового кабинета министров должны быть утверждены парламентом.

Голосование Сейма по вопросу доверия правительству Андриса Кулбергса запланировано на вторник, 17 ноября.

Если кабинет получит необходимую поддержку депутатов, Карлис Пургайлис приступит к руководству Министерством финансов.

Одной из его первых задач станет разработка бюджета на 2027 год, причём уже с учётом предложенного им курса на постепенное сокращение государственных расходов.

Таким образом, несмотря на отсутствие экономического кризиса, новое руководство Министерства финансов намерено заранее готовить государственные финансы к более сложному периоду, который, согласно оценке Пургайлиса, может наступить к 2030 году.