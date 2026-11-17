Документ готовился в большой спешке и получился не очень конкретным. Основной посыл - экономия госсредств и сокращение расходов.

Отметим, что, согласно законe, кандидат в премьеры представляет не только состав своего будущего правительства, но и направляет в парламент правительственную декларацию - концептуальный документ о приоритетах, задачах и целях нового Кабинета Министров.

Поскольку премьер решил все-таки утвердить правительство уже сегодня, а не в пятницу, то, судя по всему, декларация правительства готовилась вчера вечером и сегодня утром буквально "с листа", чтобы успеть внести документ в Сейм до заседания президиума парламента, то бишь до 14.30.

Поэтому документ получился весьма хаотичным и не очень конкретным. Так в декларации говорится о том, что будут объединены министерства, однако не указаны - какие. Пока ясно, что в новом правительстве не будет министра климата и энергетики, а значит функции одноименного министерства перераспределят по другим министерствам. При этом от объединения министерства благосостояния с министерском здоровья коалиционные партнеры отказались.

Интересно, что если до сего дня премьер говорил о нехватке в бюджете-2027 на покрытие ранее взятых обязательств порядка 500 миллионов евро, то в декларации правительства уже фигурирует страшная сумма - 1,7 миллиардов евро! И это при том, что пока министерства по заданию Кулбергса смогли предложить сокращение расходов на всего на пару-тройку миллионов!

Самой конкретной оказался раздел декларации, связанный с обороной. Оно и понятно: этот раздел, видимо, готовил нынешний и будущий министр обороны Райвис Мелнис.

В этом разделе говорится и о необходимости введения альтернативной службы, и о подготовке резервов с тем, чтобы в случае войны армия располагала резервистами в количестве не менее 61 тысячи человек!

"Всеобъемлюще будем развивать военную мобильность, чтобы военные Национальных вооруженных сил и союзнические силы могли быстро перемещаться по всей территории Латвии", - в частности говорится в декларации.