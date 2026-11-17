Уже 5 часов продолжаются дискуссии в Сейме по поводу утверждения нового правительства. Впереди еще 8 выступающих и это еще минимум полтора часа до самого голосования. Парламентарии сегодня явно были в ударе. Вот самые яркие фрагменты из выступлений слуг народа.

Юлия Степаненко (Суверенная власть-Младолатыши): "То, что мы сейчас испытываем, это, ну, может быть, такой, как мы могли бы это назвать... слёт класса? Как иначе назвать то, что мы видим сейчас в этой правительственной декларации, которая написана очень и очень поспешно."

Андрис Шуваев ("Прогрессивные"): "Откровенно говоря, единственное голосование, за которым сегодня надо следить, это голосование Айнара Шлесерса за новое правительство, поскольку поддержка Шлесерса будет означать только одно — что правительству будет поставлена цена и эту цену придется заплатить и Андрису Кулбергсу, всему Объединенному списку, Национальному объединению. И я могу пообещать обществу, что «Прогрессивные» обнаружат, что это за цена."

Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"): "У меня такое ощущение сегодня после предыдущего оратора (Шуваева. - bb.lv), что я попал в Советский Союз, и, что из мавзолея сюда приехал живой, живой Ульянов-Ленин. Да. У меня не было возможности его выступления услышать. Я в то время еще не жил, но я понимаю, что марксизм в нашей стране возрождается, и молодой Шуваев-Ульянов-Ленин с этой трибуны долго будет пытаться обратиться к народу Латвии...

Что касается «Rail Baltica» – поговорим, что такое золотые сваи, сваи Бришкена, все эти монстры у аэропорта, которые построены, это ваша работа. Вы это сделали! Миллиардный ущерб вы нанесли Латвии. Вам придется идти и нести передачи своим товарищам в эту Лиепайскую тюрьму…"

Эдмундс Юревиц ("Новое Единство"): "Г-н Шлесерс по-прежнему пытается быть таким Орбаном, или надеяться, что у него будет возможность посадить оппозицию недемократическими методами в тюрьму или каким-то образом ограничить права. Ну, господин Шлесерс, я понимаю, что вы пришли в политику в девяностые годы, а девяностые закончились. Латвия — европейская страна, и не угрожайте ни одному политическому оппоненту место в тюрьме!

Я не был в оппозиции в Сейме работал, но работал в Рижской думе, в оппозиции Ушакову. И надо сказать честно, события последних 24 часов напоминают мне то время, когда я работал в Рижской думе в оппозиции Ушакову. Господин Кулбергс! Я надеюсь, что в этот раз это была ошибка, так как это неуважительно по отношению к латвийскому обществу — за 20 минут до заседания Сейма объявить заседание Сейма и дать публике ознакомиться с декларацией правительства и официальным составом правительства."

Рудолфс Бреманис ("Суверенная власть-Младолатыши"): "Новое «Единство» не входит в коалицию. Это единственная хорошая новость в моей речи. Но, оказывается, и она все-таки недостоверная. Так мы могли бы сказать несколько дней назад. Теперь выясняется, что господин Мелнис все-таки будет министром обороны. Ну, потому что военный эксперт, ну, чуть ли не единственный в мире.

Ну, очень большой сюрприз, взяв военного, поставив министром, что он что-то понимает из военных дел оказывается, в отличие от... чего такого у нас не было."