Итак, уже больше часа продолжаются дебаты по выражению парламентом доверия новому правительству. Сам новый-старый премьер Андрис Кулбергс, представляя свое правительство, сделал особый упор на необходимость перемен. Радикальных перемен. Прежде всего в экономике и в том, как государство тратит свои финансы.

"Заблудившийся корабль направим на правильный курс", - заявил Кулбергс и признал, что Объединенный список получил 41 мандат в этом Сейме в качестве аванса избирателей. Аванса с надеждой на перемены, на то, что политики смогут принять смелые решения.

Кулбергс несколько раз подчеркнул готовность сотрудничать с оппозицией и регулярно встречаться с ее представителями. И эти слова нельзя считать "дежурными", ведь у нового правительства будет в Сейме всего 51 голос - минимальное большинство, которое математически не сможет обеспечить перевес в голосах, то есть контроль за всеми комиссиями парламента.

Лидер фракции "Новое Единство" Инесе Либиня-Эгнере, смерившись с ролью оппозиции, "пригрозила", что ее фракция будет такой сильной оппозицией, которой в новейшей истории Латвии еще не было. "Новое Единство", как подчеркнула депутат, не намерено голосовать за правительство, в работе которого они не участвуют.

В свою очередь, лидер еще одной оппозиционной фракции "Суверенная власть-Младолатыши" Юлия Степаненко напомнила о, прямо скажем, противоречивых высказываниях Кулбергса на его недавней пресс-конференции. "Вы говорили о каких-то манипуляциях с пособиями для инвалидов. При этом не было представлено никаких фактов!" - подчеркнула депутат.

Она отреагировала и на состав правительства, намекнув, что "правительство - это не слет одноклассников". Отметим, что в свое правительство премьер пригласил и бывших одноклассников, и тех, кто вместе с ним занимался автоспортом и был в автобизнесе.

Еще один представитель "новой" оппозиции Андрис Шуваевс ("Прогрессивные") заподозрил отдельных кандидатов в министры в связях с "олигархами" и пообещал расследовать каждую сомнительную сделку, каждую сомнительную закупку.