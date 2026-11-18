Новый министр юстиции Латвии Виестурс Витовскис задекларировал более 49 тысяч евро на банковских счетах, в пенсионном фонде и по договору страхования жизни. Ему также принадлежат автомобиль Honda Civic, мотоцикл Honda и велосипед Merida. Эти сведения содержатся в декларации, поданной еще в июне, когда Витовскис приступил к работе парламентским секретарем Министерства юстиции.

Новый министр юстиции Латвии Виестурс Витовскис, вступивший в должность 17 ноября, располагает денежными средствами и накоплениями на общую сумму более 49 тысяч евро. Кроме того, в его собственности находятся автомобиль, мотоцикл и велосипед.

Как сообщает агентство ЛЕТА, об этом свидетельствует декларация государственного должностного лица, которую Витовскис подал в июне 2026 года при назначении парламентским секретарем Министерства юстиции. Документ доступен в публичной базе данных Службы государственных доходов (СГД).

Где хранятся накопления министра

Согласно декларации, денежные средства Витовскиса распределены между банковскими счетами, пенсионными накоплениями и страхованием жизни.

На счете в SEB banka министр указал 26 510 евро, а в Revolut Bank — семь евро. Еще 18 057 евро задекларированы в SEB Life and Pension Baltic, а 4641 евро — в SEB atklātais pensiju fonds. Таким образом, общая сумма указанных средств составляет 49 215 евро.

При этом важно учитывать, что не все эти деньги являются свободно доступными банковскими накоплениями. Часть средств размещена в пенсионных и страховых продуктах, использование которых может зависеть от условий соответствующих договоров.

Автомобиль, мотоцикл и недвижимость

В собственности нового министра юстиции находятся два транспортных средства марки Honda. Это легковой автомобиль Honda Civic 4DR 2019 года выпуска и мотоцикл Honda NC750XD, произведенный в 2021 году. Кроме того, Витовскис задекларировал велосипед Merida.

В документе также указана недвижимость в Баложи, находящаяся в пользовании министра. При этом в декларации она не обозначена как его собственность. Стоимость недвижимости и транспортных средств в сообщении не приводится.

От адвокатской практики до Министерства юстиции

До прихода в правительство Витовскис работал в юридической сфере. С 2023 года он состоял в Латвийской коллегии присяжных адвокатов. После назначения парламентским секретарем Министерства юстиции в июне 2026 года он приостановил профессиональную деятельность.

Ранее Витовскис также работал в юридической и финансовой сферах, в том числе в SEB banka и компании Baltijas izaugsmes grupa.

С июня по ноябрь 2026 года он занимал должность парламентского секретаря Министерства юстиции, а 17 ноября был утвержден министром. Таким образом, новое назначение стало продолжением его работы в том же ведомстве.

Избран в Сейм, но возглавил министерство

На парламентских выборах 2026 года Витовскис баллотировался от «Объединенного списка» и получил депутатский мандат в Сейме 15-го созыва. Однако после формирования нового Кабинета министров Андриса Кулбергса он перешел на работу в исполнительную власть.

Правительство было утверждено во вторник, 17 ноября. Коалицию сформировали «Объединенный список» и Национальное объединение, которые вместе располагают 51 депутатским мандатом. При голосовании новый кабинет получил поддержку 57 депутатов.

Теперь Витовскису предстоит руководить Министерством юстиции, в котором он до этого несколько месяцев работал парламентским секретарем.