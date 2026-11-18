Андрис Кулбергс.
Новоизбранный депутат от Объединённого списка Петерис Димантс не проголосовал за утверждение нового правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, представляющим тот же Объединённый список.
Если бы не голоса оппозиции, новое правительство набрало бы всего 50 голосов, и страна осталась бы без Кабинета министров, отмечает некий Каспарс Удрис. И вопрошает: в чём причина, Андрис Кулбергс?
Одно из преимуществ маленькой страны — в том, что у премьера есть время сидеть в соцсетях и лично отвечать на твиты граждан.
Сначала Андрис Кулбергс попытался отшутиться: «У него большие пальцы фермера-крестьянина... Он не попадает по кнопкам».
Потом Кулбергс, видимо, вспомнил, что является большим начальником, и отмёл шуточки-прибауточки: «Но если серьёзно, то его новый депутатский аппарат для голосования дважды завис — кнопка „ЗА“ не нажималась».
Впрочем, волноваться за судьбу правительства из-за «крестьянина с большими пальцами» не приходится. Для утверждения правительства в Латвии достаточно простого большинства голосов депутатов Сейма. А поскольку в голосовании приняли участие 91 человек, Кулбергсу хватило бы 46 голосов.
Kāds ir iemesls faktam, kāpēc Pēteris Dimants no @Apvienotais_ nebalsoja par jauno valdību? Bez Šlesera komandas balsīm valdība nebūtu apstiprināta, jo ar 50 balsīm nepietiek... Kas noticis, @AndrisKulbergs , ar Jūsu saraksta ievēlēto deputātu? @VL_TBLNNK @SlesersAinars https://t.co/9vWsy8r6ur— Kaspars Ūdris 🇱🇻🇺🇦🇱🇻 (@kasparsudritis) November 17, 2026
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