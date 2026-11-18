Новоизбранный депутат от Объединённого списка Петерис Димантс не проголосовал за утверждение нового правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, представляющим тот же Объединённый список.

Если бы не голоса оппозиции, новое правительство набрало бы всего 50 голосов, и страна осталась бы без Кабинета министров, отмечает некий Каспарс Удрис. И вопрошает: в чём причина, Андрис Кулбергс?

Одно из преимуществ маленькой страны — в том, что у премьера есть время сидеть в соцсетях и лично отвечать на твиты граждан.

Сначала Андрис Кулбергс попытался отшутиться: «У него большие пальцы фермера-крестьянина... Он не попадает по кнопкам».

Потом Кулбергс, видимо, вспомнил, что является большим начальником, и отмёл шуточки-прибауточки: «Но если серьёзно, то его новый депутатский аппарат для голосования дважды завис — кнопка „ЗА“ не нажималась».

Впрочем, волноваться за судьбу правительства из-за «крестьянина с большими пальцами» не приходится. Для утверждения правительства в Латвии достаточно простого большинства голосов депутатов Сейма. А поскольку в голосовании приняли участие 91 человек, Кулбергсу хватило бы 46 голосов.