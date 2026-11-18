Смилтенс призвал каждого жителя Латвии быть вовлеченным, ответственным и сплоченным: «Мы не можем выбирать время, в которое живем. Но мы можем решить, как будем действовать в это время. Мы можем взять на себя ответственность и сделать все, чтобы Латвия существовала. И чтобы Латвия была вечно».

По мнению Смилтенса, благополучие и безопасность Латвии будут определяться не численностью населения, а скоростью, с которой мы думаем, принимаем решения и работаем.

Смилтенс отметил, что в Латвии необходимо сокращать бюрократию и использовать разумные решения. По его мнению, Латвия должна стать страной, в которой предприятия могут быстро начинать работу и привлекать инвесторов, научные открытия внедряются в производство, а государственное управление использует технологии, чтобы освобождать время людей, а не создавать новые бланки.

Председатель Сейма упомянул международные успехи латвийских предпринимателей, ученых, деятелей искусства и спортсменов, однако отметил, что пока это отдельные достижения, а не система. «Наша задача — превратить отдельные вспышки успеха в систему», — подчеркнул Смилтенс.

Смилтенс повторил политические установки «Объединенного списка», согласно которым к концу нынешнего десятилетия Латвия должна добиться экономического роста на уровне 4% в год. Он заявил, что только растущая экономика позволяет одновременно финансировать оборону, школы, больницы и пенсии.

Латвия должна стать страной, в которой молодая семья может позволить себе собственное жилье, труд учителя пользуется уважением, а каждый ребенок овладевает навыками чтения, счета и мышления, где людям не приходится годами ждать справедливости, продолжил политик.

Смилтенс подчеркнул, что граждане Латвии должны чувствовать себя в безопасности в военной, экономической и гражданской сферах. Он упомянул сильную армию, защищенные границы и воздушное пространство, а также растущую экономику, в которой каждый видит возможности и перспективы.

Доверие граждан к государству Смилтенс связал с уверенностью в том, что уплаченные в виде налогов деньги расходуются и инвестируются бережно и по-хозяйски, а не растрачиваются или разворовываются. Он подчеркнул, что все планы должны быть подчинены этим целям.

Смилтенс пожелал новому правительству во главе с «Объединенным списком» смелости в принятии решений и сил для выполнения обещанного. Он подчеркнул, что правительство должно добиться того, чтобы люди видели свое будущее в Латвии.

Председатель Сейма отметил, что государство должно обеспечивать возможности для получения образования и трудоустройства по всей Латвии, добросовестно использовать налоговые средства и прислушиваться к жителям не только во время выборов. В свою очередь, жители должны учиться на протяжении всей жизни, создавать предприятия, рабочие места и сообщества, платить налоги, требовать отчета об использовании государственных средств и высказывать свое мнение, даже если оно отличается от мнения других.

Смилтенс заявил, что на выборах 3 октября приняла участие самая низкая за всю историю доля граждан. Главной оппозицией он назвал людей, которые больше не верят в значимость своего голоса. В то же время председатель Сейма отметил, что эти же люди вступают в Земессардзе, жертвуют средства Украине и участвуют в субботниках. По его оценке, доверие к Латвии не исчезло, однако снизилось взаимное доверие между людьми.

Председатель Сейма подчеркнул, что раскол общества и подрыв доверия служат интересам Кремля. По его словам, государства разрушают не танками — это последний шаг.

«Сначала разрушают доверие. План Кремля прост: расколоть нас и подпитывать радикалов — как правых, так и левых», — заявил Смилтенс.

Он подчеркнул, что в Сейме по вопросам независимости и безопасности Латвии нет правящих и оппозиционных партий — есть только Латвия. Смилтенс также отметил, что оценкой работы парламента станет то, сколько людей придут на выборы в 2030 году.

Говоря о войне в Украине и уроках истории, председатель Сейма отметил, что, во-первых, демократия — это не роскошь, а гарантия существования; во-вторых, Россия меняет флаги и политические режимы, но не свою сущность; в-третьих, всеобъемлющая государственная оборона касается каждого.

Смилтенс также подчеркнул, что поддержка Украины — это не благотворительность, а политика обеспечения безопасности Латвии.